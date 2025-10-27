Antonio Magraner, presidente de ATA Madrid: "La subida de cuotas del Gobierno abocaba al cierre al 30% de autónomos madrileños"

El pasado lunes, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones rectificaba su propuesta de subida de las cotizaciones de los trabajadores autónomos de hasta 618 euros mensuales para 2028 para el tramo más alto presentada una semana antes. El esquema había sido rechazado no solo por las asociaciones que representan a los trabajadores por cuenta propia sino por partidos políticos de todo el espectro, incluido Sumar.

El presidente en la Comunidad de Madrid de la la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Antonio Magraner (Alicante, 1985), entiende que la nueva propuesta, que se ciñe a 2026 y establece subidas de entre un 1% y un 2,5%, es "sensata", pero asegura que se debe acompañar de mejoras en la protección social. También defiende las políticas regionales para el emprendimiento y destaca la aportación creciente de mujeres y trabajadores migrantes al régimen de autónomos en la comunidad. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, participa hoy en el acto de entrega de los Premios Autónomo del Año, que organiza ATA a nivel nacional.

Hace una semana el Gobierno dio marcha atrás en su propuesta de subir las cotizaciones de los autónomos entre 11 y 200 euros mensuales para 2026 y entre 33 y 618 euros mensuales para 2028. ¿Cómo lo valoran desde ATA Madrid?

Habría que empezar por decir lo ocurrido antes, el lunes 13 de octubre, cuando nos encontramos con que el Gobierno manda lo que ellos consideran que tiene que ser el incremento de las cotizaciones para el periodo comprendido de 2026 a 2028, con una subida media del 40% y de hasta un 106% en algún tramo. Obviamente, consideramos inaceptable esa propuesta. Lorenzo Amor, el presidente nacional de ATA, lo llama “el gran sablazo”. Y actuamos muy rápido para intentar frenar este sablazo.

La propuesta encontró un rechazo frontal.

Nos encontramos con la grata sorpresa de que, prácticamente en unas horas, casi todos los grupos parlamentarios, empezando por el Partido Popular, continuando con Junts, con Vox, incluso Sumar, se suman a nuestra petición de que es una propuesta que no puede ser llevada a cabo. Y la presión social, política y de los agentes sociales es tan fuerte que el el Gobierno se ve obligado a rectificar y lanzar una nueva propuesta, en la cual sí que pide opinión, en la que pasamos de subidas de un 40% de media, a unas subidas para 2026 que van del 1% al 2,5%.

¿Por qué ese giro?

Desde ATA no entendemos qué estudios tenían previos para una subida tan fuerte o por qué ahora, de repente, sí que pueden asumir una subida que está incluso por debajo del IPC. No entendemos qué ha ocurrido, por qué antes tenía que ser tanto y ahora es una propuesta mucho más realista respecto a la situación del autónomo, qué ha pasado en estos días, además de esa presión social, para que haya habido una diferencia tan grande.

¿Les satisface el nuevo planteamiento?

En cuanto a la propuesta de tramos, desde ATA sí podemos comprender que es muy razonable y podríamos estar de acuerdo, pero para nosotros sigue siendo insuficiente. En esta revisión del RETA [Régimen Especial de Trabajadores Autónomos] planteamos que la protección social de los autónomos está en una desventaja tremenda respecto al asalariado, que hay que acompañar este nuevo RETA con una protección social mayor para los autónomos: mayor capacidad de acceso al cese de actividad, a lo que se conoce como el paro de de los autónomos, que es tan complicado, los requisitos para poder optar son tan difíciles, que el 60% de las solicitudes se están denegando; el permiso de lactancia para la mujer autónoma, que hoy no está reconocido; el subsidio para los autónomos mayores de 52 años, que no existe...

Cualquier propuesta de subida de las cotizaciones fuera del IPC sería ilógica. Del IPC para abajo se puede empezar a valorar y entender como una propuesta razonable

¿Qué hubiera supuesto la aprobación de la propuesta inicial en Madrid? ¿Hubiera abocado al cierre a muchos autónomos?

A un 25% o un 30% de los autónomos, seguro. De los 3,3 millones que hay en España, un millón son microautónomos, o sea, que no tiene ningún trabajador por cuenta ajena en el negocio o tienen uno o dos. Son los más vulnerables, trabajan con unos márgenes tan pequeños que cualquier mínima variación en su entorno, la subida de los costes de producción, la carga fiscal, las trabas impositivas; la sobrerregulación y la burocracia, que obliga a contratar un gestor, un asesor o un despacho de abogados…, les supone la no viabilidad del negocio y el cierre. Son en torno a un 30%, y la cifra es extrapolable prácticamente a todas las comunidades autónomas, Madrid no es la excepción. Si vamos a números redondos, en Madrid hay unos 500.000 autónomos, y en torno a un 25% o un 30% no tiene ningún trabajador, tiene uno o tiene dos, son negocios muy pequeños, con unos márgenes de rentabilidad muy pequeños. Ese 25% a 30% es el que nosotros estimamos que habrían tenido que cerrar a corto o medio plazo.

¿Dónde está el grueso de los autónomos madrileños?

El grueso de los autónomos madrileños están en un negocio en torno a tres, cinco trabajadores y unos rendimientos netos para él de unos 2.000, 2.500, 2.800, 3.000 euros... Esa es la base que sustenta la pirámide. Me hace gracia cuando algún líder sindical dice que los autónomos son los nuevos millonarios en España. Ojalá hubiera más a los que les fuera fenomenal, porque nos iría mucho mejor al conjunto de Madrid como comunidad autónoma y de España como nación, pero, por desgracia, el autónomo en España no es multimillonario ni tiene unas rentabilidades extraordinarias.

¿Qué plantean, entonces, en torno a las cuotas? ¿Qué subida les parece razonable?

La nueva propuesta nos parece sensata, nos ha sorprendido, para bien, que incluso se haya ajustado por debajo del IPC.

¿El IPC debería ser el límite?

Fuera del IPC considero que cualquier propuesta sería ilógica. Del IPC para abajo se puede empezar a valorar y entender como una propuesta razonable atendiendo a la sensibilidad del autónomo.

¿Y para años sucesivos?

Con la inestabilidad internacional y geopolítica que hay, y con la inestabilidad política que hay en España, en el Gobierno central, no podemos decir cuáles van a ser las cuotas de aquí a 2032. Sería muy atrevido por nuestra parte aventurarnos en algo que se nos escapa totalmente.

Magraner, en la sede de ATA Madrid. / ALBA VIGARAY

El saldo de trabajadores en el régimen de autónomos en Madrid en los últimos años es positivo. ¿Se puede dar ya por encajado el golpe de la pandemia y de la subida de costes energéticos?

Todavía se está sufriendo. En sectores como el comercio hay menos autónomos que antes de la pandemia. En la mayor parte de los sectores sí que se ha amortiguado, estamos viendo un crecimiento, pero todavía hay un porcentaje, en torno a un 15% ,que no lo ha amortiguado.

¿Qué se puede hacer en torno al pequeño comercio?

Es un tema que nos preocupa mucho, y muy relacionado con ello, el relevo generacional. Madrid es lo que es, y España es lo que es, entre otras cosas, por el negocio de proximidad. No hay barrios sin autónomos. Y estamos trabajando mucho en concienciar a la gente de la importancia de ese relevo generacional y que no se pierdan todos estos negocios que son parte de lo que somos.

El momento crítico del autónomo no solo es el inicio sino del año tres al año cinco. Más de la mitad de los autónomos cierra entre el tercer y el quinto año

¿Y cuál entienden que es el camino para preservarlos?

Bajar la presión la presión fiscal, que haya un mayor acceso a la financiación y facilitar el relevo generacional. Igual que hay una tarifa cero durante los dos primeros años, y es un éxito, que haya medidas para la consolidación de negocios. Esta misma semana hemos tenido una reunión con miembros del equipo de gobierno de la Comunidad de Madrid que nos han trasladado que están trabajando de cara al año que viene para empezar a implementar medidas que vayan en la dirección de esa consolidación del autónomo. El momento crítico del autónomo no solo es el inicio sino del año tres al año cinco. Más de la mitad de los autónomos cierra entre el tercer y el quinto año. Y estamos trabajando conjuntamente en poder reducir esas cifras.

¿Se favorece al autónomo en la región?

Un autónomo, cuando va a montar su negocio, hace un plan a uno, dos, cinco y 10 años, y prevé el peor escenario, un escenario más o menos viable y el mejor escenarios, y sobre esa base hace sus proyecciones de compras, de estocaje, de contratación de trabajadores... En política, si se quieren medidas que funcionen, tiene que hacerse política no cortoplacista, sino pensando a medio y largo plazo. Si cada dos años vas cambiando los escenarios, si en 2022 o 2023 dices una cosa y en 2025 dices otras pero a la semana te desdices, si cada año estás cambiando el salario mínimo interprofesional, o estás sacándote de la chistera medidas que en ningún momento habías dicho que iban a estar, generas una incertidumbre, una inseguridad. Y Madrid sí que ha trabajado durante los últimos 10 o 15 años una serie de medidas en las que tenía muy claro que quería apostar por el crecimiento de su tejido empresarial

La semana pasada, justo después de que se conociera la primera propuesta de subida de cuotas, la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, hizo un encendido elogio de los autónomos. No era, ni mucho menos, la primera vez. ¿Hay un acercamiento político?

Nosotros, como organización que representa a los autónomos, somos una organización apolítica e intentamos tener la mejor de las relaciones con todas las administraciones. La prueba es que cuando se nos invita al diálogo social vamos, siempre que creamos que no va a ser una tomadura de pelo o una simple foto. Entendemos que el diálogo social aporta paz social y va en beneficio de la democracia. Partiendo de la base de que intentamos tener acercamientos con todos los gobiernos, sí que hay gobiernos que te lo ponen más fácil y otros que te lo ponen más difícil. Y hasta hoy, y a día de hoy, la Comunidad de Madrid ha tenido muy clara la hoja ruta y han intentado, en lo que está en su mano, favorecer afloren más autónomos y que los autónomos que hay crezcan y se dé esa consolidación.

La mujer autónoma, la mujer empresaria, tiene unos ratios de morosidad y de endeudamiento mucho más bajos que el hombre

Cuando accedió a la presidencia de ATA Madrid mencionó que quería prestar especial atención a las mujeres autónomas. Hoy son en torno a 160.000 en Madrid, un 37%. ¿Crece el número?

En estos últimos entre tres y cinco años, con un contexto tanto nacional como internacional difícil, que no ha favorecido para nada, el porcentaje de mujeres autónomas en Madrid se está incrementando. Es cierto que crece más que el de hombres porque venían de cifras más bajas, pero están respondiendo muchísimo mejor a las dificultades, están sabiendo adaptarse muy bien al entorno. Queda mucho por hacer, pero vamos por el buen camino.

¿Qué problemas se encuentran?

El primero, la conciliación familiar, que es el primer problema que se encuentran, yo creo, las mujeres trabajadoras por cuenta propia o por cuenta ajena, pero agravado en el caso de las mujeres autónomas, que no tienen, por ejemplo, permiso de lactancia.

Alguna vez ha comentado que tienen más dificultades de acceso a financiación.

Sí, creo que es un tema cultural porque tradicionalmente ha habido menos mujeres autónomas, pero que está cambiando, y que tiene que ver, quizá, con que los mecanismos no han estado hechos para que tuvieran las facilidades para acceder a esa financiación. Y es contradictorio, porque la mujer autónoma, la mujer empresaria, tiene unos ratios de morosidad y de endeudamiento mucho más bajos que el hombre.

Igualmente, ha aludido desde la presidencia de ATA Madrid a los trabajadores autónomos migrantes. ¿También crece el número?

Sí, hoy representan en torno al 18% en Madrid.

¿En qué sectores?

Estamos viendo gente joven, muchos de ellos de Iberoamérica, que están generando un valor y aportando un talento tremendos en el sector tecnológico, de innovación, de startups… Y también hay quienes se están quedando negocios tradicionales en barrios que el dueño o la dueña iba a cerrar porque quería jubilarse y sus hijos no quieren continuar, y ellos los están reflotando. Son perfiles muy diversos, pero están aportando mucho beneficio, talento y valor.