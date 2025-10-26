Los vecinos de Las Águilas reclaman con una cacerolada que el Metro llegue al barrio dentro de la ampliación de la línea 11

Los vecinos del barrio de Las Águilas, en el distrito madrileño de Latina, saldrán este domingo a la calle provistos de cazuelas, sartenes y pitos para exigir a la Comunidad de Madrid que incluya una estación de Metro en la zona dentro del proyecto de ampliación de la línea 11.

La convocatoria, impulsada por la Asociación Vecinal Las Águilas, cuenta con el respaldo de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) y la Coordinadora Vecinal de Latina (COVELA). La marcha comenzará a las 12:00 horas en el Mercado Las Águilas y finalizará en la explanada de la calle Soledad Cazorla, frente al IES García Morato. "Haremos mucho ruido para luchar por nuestra boca de Metro", han señalado desde la entidad vecinal, que anima a los residentes a participar en la protesta para reclamar al Ejecutivo autonómico que "desvíe ligeramente el túnel" previsto en el trazado de la línea 11 y habilite una parada en el barrio.

Actualmente, el vecindario dispone de dos estaciones de Cercanías Renfe —Las Águilas y Maestra Justa Freire—, pero ninguna conecta directamente con el centro de la capital. "¿Cómo es posible que el segundo barrio más poblado de Latina, con más de 52.000 habitantes, carezca de estación de Metro?", se preguntan desde la asociación, recordando que las paradas más cercanas del suburbano se encuentran a unos 20 minutos a pie.

Vecinos de Las Águilas saldrán a la calle este domingo para exigir la llegada del metro al barrio con una cazerolada / FRAVM

Ante la falta de alternativas, muchos vecinos recurren al autobús de la EMT, especialmente la línea 34, que une Cibeles con el Mercado Las Águilas, un trayecto que "puede superar la hora de duración y cuyos autobuses suelen ir abarrotados", denuncian.

La movilización de este domingo se suma a otras concentraciones, reuniones con partidos políticos y una campaña de recogida de firmas que ha reunido más de 10.000 apoyos, de los cuales 8.000 se han registrado a través de Change.org.

La asociación vecinal también participará en el periodo de alegaciones del proyecto de ampliación sur de la línea 11 para reiterar su propuesta de construir una estación en el barrio. "Hartos de ser considerados un barrio de segunda, los vecinos y vecinas no descansarán hasta conseguir su muy demandada estación de Metro que les conecte con el resto de la ciudad", ha concluido el colectivo.