Hay libros de cocina que explican cómo hacer un risotto. Y luego está Saltsa Nostra, que te cuenta cómo hacer un risotto mientras resuelves una conspiración gastronómica mundial, esquivas a la mafia de la comida rápida y descubres que los grandes chefs forman parte de una sociedad secreta que lleva siglos manejando los hilos de la gastronomía. Todo en formato cómic.

Este proyecto disruptivo —que ya ha vendido 3.500 ejemplares de su primer volumen desde mayo— es el primer libro de cocina en formato cómic convertido en objeto de culto. Una serie de 13 volúmenes donde cada entrega está centrada en la vida y obra de un chef de verdad, con recetas de verdad, pero contada como si Tarantino y Scorsese hubieran decidido cocinar juntos.

Saltsa Nostra: el libro de cocina que se lee como un thriller. / Cedida

El Sindicato del Guiso contra la Corporación

La trama principal es tan ambiciosa como sabrosa: existe una asociación secreta de cocineros —el Sindicato del Guiso— que desde hace siglos maneja en la sombra la gastronomía mundial para defender la calidad del producto y la sostenibilidad frente a "la Corporación", el enemigo invisible que representa la comida rápida y la explotación sin control de los recursos naturales.

Cada volumen explora un periodo diferente, comenzando en la Edad Media, e incorpora personajes reales y ficticios para revelar cómo la auténtica cocina saludable lucha por no perder su alma. La acción viaja por todo el mundo —Japón, Barcelona, Bilbao— aunque Euskadi siempre será el núcleo narrativo y emocional del proyecto.

De Sergio Ortiz de Zarate a Hideki Matsuhisa: chefs que se convierten en héroes

El primer volumen está protagonizado por Sergio Ortiz de Zarate (restaurante Zarate, 1 estrella Michelin), con una trama que transcurre en el corazón de Bilbao, teniendo como referente simbólico la iglesia de los Santos Juanes. El libro, titulado "En las entrañas de los Santos Juanes", ya va por su segunda edición.

El segundo volumen —que se lanza el 26 de noviembre— tiene como protagonista al chef Hideki Matsuhisa, alma del barcelonés Koy Shunka (una estrella Michelin). Aquí el viaje conduce al lector desde el Japón del siglo XVIII, marcado por la erupción del Monte Asama y la Gran Hambruna de Tenmei, hasta la Barcelona contemporánea y el País Vasco. Con un estilo que evoca Kill Bill, Uno de los nuestros o Peaky Blinders, esta entrega mezcla historia real, leyendas de kaijus, bandidos hambrientos y recetas japonesas originales que enriquecen la historia.

Los próximos volúmenes estarán protagonizados por Jordi Roca (abril de 2026) y Eneko Atxa, con cameos de otros pesos pesados como Karlos Arguiñano, Andoni Luis Aduriz, Juan Mari Arzak o los hermanos Adrià.

Una idea nacida en servilletas (literalmente)

Sergio Ortiz de Zarate es, además de chef, productor ejecutivo de Saltsa Nostra junto con Iker Bildosola, cofundador del laboratorio de ideas Ioku. El proyecto nació hace dos años con bocetos plasmados en servilletas entre cañas y risas. A medida que dieron forma a la idea, sumaron a Pedro Rivero Aurre (jefe de guión y ganador de dos premios Goya) y al ilustrador Fernando San Vicente.

El resultado es una colección que seduce tanto a gastrónomos como a aficionados al cómic, con tramas narrativas que incluyen explicación de técnicas culinarias, curiosidades, trucos de cocina y recetas particulares de cada chef. Un modo audaz para la divulgación gastronómica que nunca antes se había visto en este género.