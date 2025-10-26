Real Madrid - Barça, en el Santiago Bernabéu: a la espera de los onces en el clásico

El Real Madrid y el FC Barcelona se miden este domingo en el estadio Santiago Bernabéu. El encuentro, correspondiente a la décima jornada de LaLiga, puede acabar siendo decisivo en una pelea que promete extenderse hasta las últimas jornadas del campeonato. Será el primer clásico de la temporada, después de un año en el que el conjunto blanco cayó derrotado a manos de los azulgrana en los cuatro compromisos oficiales del curso.

El Real Madrid llega como líder de LaLiga al clásico con 24 puntos. Cuenta sus partidos por victorias a excepción de lo ocurrido en el Metropolitano. El choque ante los rojiblancos puso patas arriba el vestuario madridista, que volvió a ser señalado en un gran partido. Este domingo, cuenta con la oportunidad de revertir la situación y abrir brecha en la clasificación ante su eterno rival.

El Barça, por su parte, ocupa la segunda plaza a tan solo dos puntos del equipo dirigido por Xabi Alonso. Los azulgrana suman 22 puntos tras ceder un empate en Vallecas y caer de forma estrepitosa ante el Sevilla. Hansi Flick afronta su quinto clásico como técnico del Barça, todos ellos saldados con victoria. Los culés recuperan a Ferran Torres, ausente durante las últimas semanas por lesión.