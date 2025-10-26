¿Por qué el Real Madrid - Barça se juega con un balón diferente?

Este fin de semana se disputa en el Santiago Bernabéu uno de esos partidos que puede marcar el devenir del campeonato. El Real Madrid recibe el Barça en una final por el título de Liga. El partido de los partidos. Los ojos del mundo estarán pendientes de lo que suceda este domingo (16:15 horas) sobre el césped del feudo blanco. La competición, ante la magnitud del encuentro, ha decidido lanzar un balón especial para el clásico, conmemorando el partido más grande del campeonato.

La Liga, de la mano de Puma, proveedor oficial de los balones de la competición hasta 2029, ha dado a conocer el esférico con el que se disputará el próximo clásico en el estadio Santiago Bernabéu. Ambas marcas mantienen un vínculo que dio comienzo en la temporada 2019/20, momento en el que se convirtió en el encargado de diseñar los balones de Primera y Segunda División. Tras la firma del último contrato, se espera que la patronal y la marca alemana cumplan con una década de vinculación.

El Real Madrid llega como líder de la competición con 24 puntos en el casillero. La victoria trabajada en el campo del Getafe le permitió llegar a esta cita con ventaja sobre su rival en el campeonato de LaLiga. Por su parte, el Barça también venció al Girona sobre la bocina con un tanto de Ronald Araújo que permite a los de Hansi Flick seguir la estela de los blancos con 22 puntos. El encuentro del Santiago Bernabéu puede ser decisivo al término de la temporada. Ambos conjuntos se han mostrado realmente efectivos en sus primeras nueve jornadas y, al igual que la temporada pasada, se prevé una lucha por el título hasta las últimas jornadas de competición.

"Creado para el escenario más grande"

Tomará un nombre idéntico al balón oficial que se emplea en el resto de jornadas de LaLiga. Algo que no se repiten son los colores que adornan el esférico. Presenta una base de color blanco, acompañada de paneles en color negro, así como detalles en color dorado. En cuanto a nivel tecnológico, mantiene el mismo diseño, basado en la gama Puma Órbita. "Este balón presenta un lenguaje visual completamente renovado, incorporando nuevos colores y códigos gráficos, y apostando por una estética más depurada", explica la marca.

Se trata de un balón moldeado a alta frecuencia. Destaca por una retención de la forma, durabilidad y absorción del agua reducida. Nuevo concepto de 12 paneles, con la misma forma y tamaño que proporcionan un peso perfectamente equilibrado. Las costuras profundas y amplias garantizan un efecto positivo en su aerodinámica.

Cuenta con el logo de LaLiga estampado, al igual que el esférico utilizado en el resto de encuentros de la competición. Este balón cuenta con el sello de calidad FIFA Quality PRO con el que la FIFA garantiza su calidad y rendimiento óptimo. El balón cuenta con micro rugosidades que mejoran el contacto con la bota. Además, las texturas 3D favorecen el agarre y la adherencia mejorando el control.

La Liga, en un ejercicio por mejorar la imagen que exporta al mundo, al tiempo que desarrolla su estrategia de marketing, ha adoptado un papel más activo en este sector. Prueba de ello es el lanzamiento de este balón exclusivo para medir a Real Madrid y Barça en LaLiga. Este esférico volverá a rodar en el encuentro de vuelta, en el que el conjunto culé ejercerá como visitante.