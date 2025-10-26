Real Madrid - Barça, un duelo de estilos inédito: un clásico 'ruidoso' con la credibilidad de Xabi Alonso en juego

Xabi Alonso llegó al Real Madrid para dirigir a un equipo que se sumergió en el día de la marmota durante una temporada completa en sus enfrentamientos ante el Barça, que este domingo visita el Santiago Bernabéu (16:15 horas) con bajas de gran autoridad, pero con la premisa de manda a la lona, como ha sido habitual de un año a esta parte, al eterno rival. Un equipo entonces dirigido por Carletto que, ahora desde Brasil, verá si uno de sus aprendices durante su extensa trayectoria, Xabi Alonso, es capaz de conseguir eso que él nunca alcanzó, derrotar al Barça de Hansi Flick. Con Vinicius y Mbappé, más complementados que nunca, para desarbolar a un conjunto azulgrana, que empieza a acusar la solvencia de una línea defensiva que le elevó a lo más alto durante la temporada pasada.

El Real Madrid, con todos disponibles

Será un clásico marcado por el ruido externo, quizá algo más de lo habitual, por unas declaraciones de Lamine Yamal en la previa del encuentro a las que Xabi Alonso quiso restarle importancia. "Se dicen muchas cosas por parte de la gente de Barcelona y no las voy a valorar todas. Lo importante es el verde, eso es lo que más me preocupa y en lo que más estamos trabajando. Es un partido suficientemente importante, que tiene muchos ingredientes para disfrutarlo y ese es el mayor aliciente.", confesaba el tolosarra en los micrófonos de Valdebebas.

Alonso dirigirá su primer clásico como entrenador. Como jugador lo vivió todo. Del dominio azulgrana con el Barça de Guardiola al sorpasso del Real Madrid de Mourinho y aquella Liga de los 100 puntos. El tolosarra, consciente de la importancia del partido, afronta una prueba que puede ser decisiva para las aspiraciones del conjunto blanco y su propia credibilidad en las altas esferas del Santiago Bernabéu. Alonso desembarcó en el banquillo madridista para poner fin a una racha de cuatro clásicos consecutivos saldados con derrota para los blancos. "El momento es diferente tanto para ellos como para nosotros. Además, nuestro proyecto es diferente al del año pasado", declaró.

El Real Madrid afronta el clásico con dos puntos de ventaja respecto al Barça. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Uno de los activos con mayor progresión en la plantilla que ahora dirige el tolosarra es Kylian Mbappé. El francés disputó su primer clásico y la innovadora defensa adelantada del Barça le dejó en evidencia. Muchas cosas parecen haber cambiado en los últimos meses. Ya en los tres clásicos disputados en 2025, Kylian lideró y anotó cinco tantos en tres partidos ante los azulgrana. Ahora, emerge como la principal referencia ofensiva, junto a Vinicius, para dilapidar la zaga culé, que viene sufriendo más de lo habitual en los últimos compromisos.

"Veo a Kylian bien. Hemos hablado mucho de cómo podemos ser más eficientes en las posiciones, qué puede hacer él para aparecer más y ser determinante. No solo por los goles, también en otras ocasiones en las que aparece. La calidad colectiva del equipo está mejorando y también es gracias a él. Kylian sabe que mañana es el momento", sentenciaba Xabi Alonso acerca del francés.

Con Vinicius y Mbappé en la posición de ataque, las dudas en torno al once madridista surgen de medio campo para atrás. El Real Madrid ha recuperado para la causa a Dani Carvajal, Alexander-Arnold, Dani Ceballos y Dean Huijsen. Pese a ello, el único que parte con opciones de arrancar el partido es el central español que, junto a Militao, es una pieza fundamental en las ideas del tolosarra. "Tengo el once en la cabeza, hemos recuperado a casi todos los jugadores. Mañana veréis", confesaba Xabi.

Al ataque de la 'línea-Flick'

Quien tendrá menos dudas, debido a la falta de efectivos, será Hansi Flick. El Barça se presenta al Santiago Bernabéu con la enfermería plagada de jugadores. El último en caer fue Raphinha, que parecía dispuesto a forzar para estar sobre el césped este domingo, pero una recaída en el entrenamiento de este jueves le mantendrá en el dique seco por al menos tres semanas más. Tampoco estará Robert Lewandowski, un dolor de cabeza para el Real Madrid cada vez que se han enfrentado. Un solitario Lamine liderará el ataque de los azulgrana. Joan García, Gavi y Dani Olmo tampoco podrán vestirse de corto.

En el punto de mira, estará de nuevo, la adelantada línea defensiva del Barça, qué tantos problemas causó a los rivales durante la temporada pasada y, por ende, al Real Madrid. Ahora, el conjunto culé echa en falta la presencia de Íñigo Martínez, líder espiritual de esta táctica. Las notables bajas que está sufriendo el Barça en este arranque de temporada tampoco ayudan a reafirmar un sistema que funcionó a las mil maravillas. El ejemplo claro son Mbappé y Vinicius, dos de los futbolistas más veloces del planeta que chocaron con la estrategia blaugrana durante toda la temporada. Será la primera vez que Alonso pueda contrarrestar el efecto de la línea defensiva ideada por el alemán.

El centrocampista turco del Real Madrid Arda Güler saluda al técnico blanco, Xabi Alonso. / Juanjo Martín / EFE

Un elemento que puede decantar la balanza en favor de los blancos es Arda Güler. El turco sobresale en el centro del campo madridista y se postula a ocupar el rol de gran pasador que tanto echó en falta el equipo durante el año pasado. El '15' madridista ha desarrollado una conexión letal con Mbappé y su capacidad para encontrar el último pase puede ser decisiva en el encuentro de este domingo ante el Barça. Güler se consagra como uno de los intocables para Xabi, que le ha entregado las riendas del centro del campo de los blancos.

Ahora, el ataque madridista amenaza más que nunca, pero desde el staff técnico culé no valoran otra idea. "Si cambiamos algo, perderemos nuestra estructura y naturaleza, eso no ayuda", sentenció Marcus Sorg, segundo entrenador del Barça, en la previa del encuentro, debido a que Hansi Flick, sancionado para el partido por la expulsión en Sevilla, no podrá ejercer desde el césped. Un Sorg que considera "un gran honor" encabezar el banquillo del Barça en el Bernabéu, pero que valora la ausencia del jefe como "una desventaja" porque "Flick es la pieza más importante del equipo".

Dos equipos de autor, el liderato de LaLiga en juego y, previsiblemente, una soleada tarde de domingo en el Santiago Bernabéu para disfrutar del partido más grande del campeonato nacional. Los ojos del mundo sobre las grandes estrellas que forman parte del espectáculo, pero especial atención en aquellas piezas que pueden pasar desapercibidas y acaban por decantar este tipo de encuentros, en el que los secundarios se tienden a convertirse en héroes para decentar la balanza.