Rafa Zafra y Paco Roncero unen fuerzas para reivindicar la cocina de las madres en Madrid.

Hay recetas que habitan en un lugar inaccesible para la técnica: el de la memoria. Ese guiso que tu madre preparaba los domingos, la sopa que curaba resfriados y malos días o el arroz con leche que sabía a infancia. Rafa Zafra y Paco Roncero lo saben, y por eso han decidido plantarse en Casa de Comidas, el restaurante del NH Collection Madrid Eurobuilding, para hacer algo tan arriesgado como necesario: convertir la cocina doméstica en alta gastronomía sin que pierda el alma.

Del 27 al 31 de octubre, estos dos amantes de los fogones españoles proponen La Cocina de las Madres, un menú de siete pases por 70 euros con un denominador común: producto de temporada, tiempos respetados y técnica al servicio del sabor.

Cuando dos voces hablan el mismo idioma

La alianza tiene sentido. Zafra lleva años defendiendo que los platos de siempre pueden ser hedonistas si se hace bien. Roncero, con dos estrellas Michelin en su trayectoria ha empujado la vanguardia sin renegar del recetario propio, comparte esa ética: la técnica como herramienta, nunca como fin. Juntos firman un menú donde cada plato cuenta una historia que todos reconocemos.

Casa de Comidas, el restaurante del NH Collection Madrid Eurobuilding. / Cedida

Zafra abre con una sopa de picadillo con mollete de pringá —caldo limpio, gesto de aprovechamiento— y albóndigas de choco y gamba en su jugo. Roncero responde con garbanzos ahumados con caldo de anguila, donde la legumbre gana complejidad sin volverse pesada. El viaje continúa con lomo de corvina asada a la roteña de Zafra, que demuestra que el respeto por el punto del pescado no es negociable, y manitas de cerdo con sepionet de Roncero, un guiso donde la melosidad encuentra al yodo sin estridencias.

El cierre es a dos voces: arroz con leche de Roncero y tarta de la abuela de galleta y chocolate de Zafra. Dos postres que saben a memoria ejecutados con la precisión de quien entiende que la nostalgia bien hecha es un acto de generosidad.

Una cita de otoño en el corazón financiero de Madrid

Casa de Comidas, situado en el Padre Damián 23, se ha convertido en los últimos tiempos en un refugio gastronómico donde lo cotidiano se vuelve extraordinario cuando hay criterio detrás. Este cuatro manos confirma esa vocación: convertir el imaginario doméstico en un viaje que empieza en casa y termina en una mesa donde la emoción está bien entendida.

La propuesta está disponible tanto en comida como en cena (de 12:30 a 16:00 y de 19:00 a 00:00), y las reservas se pueden hacer llamando al 913 456 160. Un total de cinco jornadas para entender por qué homenajear a quienes nos enseñaron a cocinar no es mirar atrás, sino colocar el recetario de siempre en presente.

Porque si algo demuestra La Cocina de las Madres es que, cuando Zafra y Roncero se ponen delante de los fogones para hablar de lo que importa, Madrid escucha.