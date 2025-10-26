Una megaobra fallida en la gran arteria de la capital: ¿Qué va a pasar ahora con los aparcamientos del Bernabéu?

Rodeadas de vallas, sin máquinas ni operarios a la vista, las obras de los aparcamientos subterráneos proyectados junto al Santiago Bernabéu languidecen desde hace más de un año sin avanzar en ninguna dirección. Así llevan desde que a finales de septiembre de 2024, cuando, después de anular la licencia de construcción, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 30 de Madrid, ordenase paralizar los trabajos. Y así seguirán por un tiempo indefinido, mientras el Ayuntamiento de Madrid decide qué hacer respecto al reciente fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que rechaza el recurso presentado por el Consistorio y el club blanco y revalida la decisión de la magistrada Carmen Casado.

Pese a que todavía disponen de plazo para ello, todo parece apuntar a que el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida va a renunciar a recurrir por segunda vez, en esta ocasión ante el Supremo. El propio alcalde deslizó el pasado miércoles que los servicios jurídicos municipales ven "difícilmente viable" que pueda prosperar un recurso de casación. Si finalmente deciden continuar la batalla en los tribunales, la paralización de las obras podría prolongarse durante, al menos, otro año más, hasta que el Supremo se pronuncie - siempre que no desestime la apelación-. Todo ello teniendo que afrontar la fuerte oposición del vecindario y el más que probable riesgo de un nuevo y definitivo revés judicial.

Para el portavoz de Urbanismo del PSOE-M, Antonio Giraldo, es “muy difícil” que el Consistorio pueda recurrir con éxito el fallo del TSJM. “Es la segunda sentencia, ya son tres o cinco jueces los que han dicho que esto es así, de manera que difícilmente el Supremo va a encontrar motivo casacional”, ha señalado. Según el concejal socialista, el fallo “es bastante claro, sólido y muy duro”, y no se trata de "cuestiones formales" - como defendió el pasado lunes el delegado de Urbanismo, Borja Carabante-, sino que el tribunal entra “en el fondo”. En su escrito, la Sala detecta incumplimiento del plan especial aprobado, una modificación irregular del canon y la ausencia de “interés general”, apuntando incluso que responde a un interés particular del Real Madrid.

En caso de que decidan dejarlo estar, el escenario que se abre no resulta mucho más halagüeño. De las tres infraestructuras planificadas inicialmente - dos aparcamientos subterráneos, uno en Castellana y otro en Padre Damián; y un túnel de 650 para conectar este último parking con el estadio-, el aparcamiento bajo la Castellana ya está parcialmente construido. Como es lógico, el Ayuntamiento ya ha descartado retomar los otros dos proyectos, pero su intención es tratar de "viabilizar" la infraestructura ya construida, tal y como adelantó el miércoles el propio Almeida.

“Queremos ver si de alguna manera se puede viabilizar esa estructura de forma que el dinero que se ha ejecutado no sea un dinero perdido. Creo que esto es razonable y sensato, y lo queremos hacer también para que los residentes de la zona puedan acceder a plazas de aparcamiento”, explicó el regidor popular. Así, el Consistorio analizará en detalle la resolución judicial para determinar “qué defectos advierte desde el punto de vista legal” y explorar alternativas para dar uso al parking. “Ha habido una inversión de dinero que creemos que no se debe dar por perdida, sino tratar de alguna manera de que sea viable para beneficio de la zona y de los residentes”, añadió Almeida.

Sin embargo, esto tampoco será sencillo, señala Giraldo, para quien el Gobierno de Almeida tiene "un problemón" con todo este asunto. Si bien “tratará de ingeniárselas para legalizar al menos el aparcamiento ya empezado” mediante un nuevo Plan Especial para todo el entorno del Bernabéu, lo cierto es que tendrá "difícil justificar" la necesidad de ese aparcamiento después de las dos sentencias judiciales y con "los vecinos en contra". Supondría tramitar un plan especial para "legalizar lo que ha sido declarado ilegal", destaca el edil de la oposición, lo que podría tener "un coste político bastante alto".

A ello habría que sumar el coste económico, que también podría terminar resultando significativo. Y es que si el Ayuntamiento no logra dar salida al aparcamiento edificado, lo más probable es que tenga que asumir el gasto de restituir la zona a su estado previo a la obra, como impone la sentencia, ya sea de forma directa o repercutido por el Real Madrid. Pero eso no es todo. El Gobierno de Almeida podría acabar haciendo frente también a una demanda por responsabilidad patrimonial por parte del club madridista por, al menos, el importe ya invertido.

"El Ayuntamiento ya ha tirado a la basura 30 millones de euros de todos los madrileños", reprocha Enrique Martínez de Azagra, el presidente de la asociación de Perjudicados por el Bernabéu, para quien resulta "absurda" la pretensión de hacer viable el parking de la Castellana. "Le pedimos al señor Almeida que deje de tirar a la basura más dinero de todos los ciudadanos con inútiles recursos y que acepte su responsabilidad cesando al concejal de Urbanismo", Borja Carabante, "que es el responsable directo del estudio y de los trámites necesarios para la aprobación de estos inaceptables proyectos.

Por otro lado, la sentencia también deja en el aire el plan de remodelación del entorno del Bernabéu para adecuarlo al renovado estadio, aprobado inicialmente en 2018 a instancias del Madrid y modificado este verano por el Gobierno municipal. Entre otros cambios, dicho plan plantea reducir de cinco a cuatro los carriles de la Avenida Concha Espina, dejar solo uno en cada sentido en Padre Damián, hacer una gran plaza peatonal de cerca de 20.000 metros cuadrados en el frontal de Castellana y reconfigurar la glorieta de los Sagrados Corazones. Consultado por este periódico, el Real Madrid ha declinado pronunciarse al respecto por el momento.