Miles de personas se manifiestan en Colmenar Viejo en contra de la planta de biogás

Unas 7.000 personas, según la organización, 1.700 según la Guardia Civil, han participado este domingo en la manifestación contra la construcción de una planta para la generación de biogás en Colmenar Viejo, por las consecuencias que, según denuncian, tendrá sobre la calidad del aire, el agua y los suelos de la localidad y del municipio de vecino de Tres Cantos.

En la manifestación, organizada por la plataforma Stop Biogás 3CV, han participado vecinos de ambos municipios que han recorrido varias calles colmenareñas, y han leído un manifiesto y las palabras de apoyo de la alcaldesa de la localidad albaceteña Balsa de Bes, Natividad Pérez, donde existe una planta de biogás.

Los vecinos de las Asociaciones de Vecinos de Colmenar Viejo y la de Tres Cantos o la de Plataforma Aire Limpio Sierra Norte, portaban pancartas con el mensaje "Stop a la macroplanta de Biogás" y gritaban lemas como: "Alcalde mentiroso, el proyecto es peligroso; Alcalde dimite el pueblo no te admite; Ni tan grande ni tan cerca o Los olores no entiende de colores".

Los vecinos reclaman "democratizar la basura", porque en Colmenar Viejo ya existe un vertedero que recibe los residuos de más de 75 municipios y lleva una quinta ampliación, y porque la planta que va "no va de ideología, va de derecho a la dignidad y de calidad de vida".

Una de las vecinas ha manifestado que el actual modelo de gestión de residuos solo trae "retroceso, porque contamina el suelo donde se cultivan los alimentos, el agua y el aire" y ha subrayado "tenemos un patrimonio que debemos protegerlo".

Los otros vecinos han explicado que el modelo de Europa que tanto se cita "se trata de plantas de generación de biogás pequeñas", que gestionan los residuos a nivel local, y han asegurado que no están en contra del tratamiento de residuos sino del modelo que se pretende implantar".

Y han exigido "informes, transparencia, la convocatoria de una consulta popular y el respeto a los pueblos", por lo que han apuntado al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, al señalar que "la transición ecológica no se puede construir a costa de los pueblos".

"Colmenar Viejo y Tres Cantos no quieren ser el vertedero energético de la Comunidad de Madrid", según los vecinos, y han pedido un "modelo limpio".

El profesor jubilado de la UAM Manuel Pérez Ruiz, miembro de la Plataforma Aire Limpio, ha explicado a EFE que "todo el modelo de gestión de residuos es erróneo, es un modelo totalmente desfasado, que nos hacen incurrir en que las localidades que cuentan con una infraestructura como el macrovertedero de Colmenar Viejo nos hace sufrir todas sus consecuencias".

En relación a la planta de biogás, ha explicado que "no consiguen mucha información por parte del Ayuntamiento ni de las empresas" y están a la espera del contencioso que han planteado las asociaciones ante los tribunales de justicia por el tema de la declaración de utilidad pública de las parcelas donde supuestamente se podría construir esa infraestructura.

"La primera instancia ha sido aceptada", según Pérez Ruiz, quien ha señalado que sin embargo el juzgado ha solicitado "información adicional que el abogado de la plataforma está preparando" y con ella decidirá si la demanda sigue adelante o se cierra el caso.

Sobre el planteamiento de una consulta popular, ha apuntado que "la iniciativa surgió del Consejo de Medioambiente y Campo hace más de un año, y en ella se plantean objeciones a la planta y se pide que se informe a los vecinos. Ese Consejo es consultivo, representa a la opinión generalizada de organizaciones sociales y locales, pero el Ayuntamiento no ha dado respuesta".

En relación a los impactos de la planta, Pérez Ruiz ha alertado de los riesgos "en el proceso de funcionamiento, como incendios o danas", y ha apuntado que esta semana ha salido una guía de plantas de biogás del Institudo para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) conjuntamente con la patronal del gas, en la que se recoge unos cuantos puntos que "no cumpliría" el proyecto de Colmenar Viejo.

Por su parte, la portavoz de la Plataforma Stop Biogás Colmenar Viejo Tres Cantos, Marie Claude Belda, ha manifestado a EFE que esta manifestación es una demostración de la voz popular en contra de la planta y que continuarán con las acciones para evitar su construcción.

Fuentes de las empresas promotoras de la instalación han explicado a EFE que la planta, cuyas dimensiones (6.200 metros cuadrados) serán "más pequeñas que el campo de fútbol de Colmenar Viejo", de 6.600 metros cuadrados), incorporará biofiltros avanzados y sistemas de carbón activo "capaces de eliminar hasta el 99% de los olores".

A esto se suma que contará con un sistema de doble esclusa en las áreas de descarga y tratamiento "que evita cualquier filtración al exterior", de manera que esa nave "se encuentra en depresión, es decir, el aire entra, pero no sale".

"Las empresas promotoras han asumido el compromiso de no utilizar purines en toda la vida útil de la planta, aunque la normativa lo permita a partir del sexto año. En sus instalaciones se procesará únicamente residuos orgánicos urbanos e industriales (la bolsa que se deposita en el contenedor marrón con restos orgánicos, como cáscaras de huevo, fruta o café)", agregan.

Y además, explican las fuentes que en la planta se dará prioridad al tratamiento del residuo orgánico de los vecinos de Colmenar Viejo y su comarca, "lo que evitará que toneladas de residuos orgánicos sigan enterrándose en el vertedero del municipio".