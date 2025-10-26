FIESTA TEMÁTICA
Metro de Madrid convierte la estación de Ópera en el escenario de 'El Fantasma de la Ópera' por Halloween
Entre el 30 de octubre y el 2 de noviembre se ofrecerán pases gratuitos del musical y conciertos de 'Candlelight' en el Museo de Los Caños del Peral
Metro de Madrid celebrará Halloween con una propuesta cultural inédita: la estación de Ópera (líneas 2, 5 y Ramal) se transformará entre los días 30 de octubre y 2 de noviembre en un escenario inspirado en el célebre musical 'El Fantasma de la Ópera'.
Durante esos cuatro días, un tenor y una soprano interpretarán el tema principal de la obra de Andrew Lloyd Webber ante grupos reducidos de asistentes en el vestíbulo de la estación, que el pasado 21 de octubre cumplió 100 años desde su inauguración.
La experiencia se completará en el nivel inferior, en el Museo arqueológico de Los Caños del Peral, con un concierto exclusivo de Candlelight. Por primera vez, uno de sus cuartetos de cuerda actuará en el suburbano madrileño para interpretar algunas de las bandas sonoras más icónicas del cine de terror, en un entorno iluminado únicamente por la luz de las velas.
En total, se ofrecerán 15 pases diarios, con entrada gratuita, aunque será necesario reservar las invitaciones a través de la web de Museos de Metro. Según la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, las entradas estarán disponibles a partir del lunes 27 de octubre a las 12:00 horas.
- La estación de Ópera cumple 100 años y se convertirá en escenario del musical ‘El Fantasma de la Ópera’.
- Candlelight ofrecerá conciertos de bandas sonoras de cine de terror a la luz de las velas.
- Los pases son gratuitos, con reserva previa en la web de Museos de Metro.
- Este es el pueblo donde vive Lucas, el cantante de 'Andy y Lucas', a media hora de Toledo
- Bajada del IBI y cambio en la tasa de basuras: así determina tu casa cuánto tendrás que pagar
- Ayuso defiende su viaje a Texas: 'Como no entienden la magnitud de lo que viene con la Fórmula 1, quédense con sus rencores
- El único pueblo de Madrid al que el agua aún llega en camiones cisterna: 'Nos estamos haciendo mayores y queremos mejoras
- Ni Legazpi, ni Argüelles: este es el barrio a diez minutos del centro de Madrid en el que baja el precio del alquiler
- Este pueblo de la provincia de Toledo busca vecinos y vende casas por 20.000 euros: está a una hora de Madrid
- Dentro de la casa de Iker Casillas en La Finca, un exclusivo ático valorado en dos millones de euros
- Horcher, el restaurante que ni David Copperfield pudo hacer desaparecer: 'Somos una aldea gala en medio de Madrid