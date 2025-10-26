Metro de Madrid convierte la estación de Ópera en el escenario de 'El Fantasma de la Ópera' por Halloween

Metro de Madrid celebrará Halloween con una propuesta cultural inédita: la estación de Ópera (líneas 2, 5 y Ramal) se transformará entre los días 30 de octubre y 2 de noviembre en un escenario inspirado en el célebre musical 'El Fantasma de la Ópera'.

Durante esos cuatro días, un tenor y una soprano interpretarán el tema principal de la obra de Andrew Lloyd Webber ante grupos reducidos de asistentes en el vestíbulo de la estación, que el pasado 21 de octubre cumplió 100 años desde su inauguración.

La experiencia se completará en el nivel inferior, en el Museo arqueológico de Los Caños del Peral, con un concierto exclusivo de Candlelight. Por primera vez, uno de sus cuartetos de cuerda actuará en el suburbano madrileño para interpretar algunas de las bandas sonoras más icónicas del cine de terror, en un entorno iluminado únicamente por la luz de las velas.

En total, se ofrecerán 15 pases diarios, con entrada gratuita, aunque será necesario reservar las invitaciones a través de la web de Museos de Metro. Según la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, las entradas estarán disponibles a partir del lunes 27 de octubre a las 12:00 horas.