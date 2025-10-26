Madrid rinde homenaje a los bomberos fallecidos con la XXXI Carrera Memorial en Alcalá de Henares

La XXXI edición de la carrera Memorial Bomberos celebrada hoy ha rendido homenaje a a los profesionales del Cuerpo regional que han fallecido en acto de servicio. Carlos Novillo, consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, ha participado en la prueba popular dentro de los actos del 50º aniversario del Parque de Alcalá de Henares. 7,5 kilómetros de recorrido por las principales calles de la ciudad complutense.

Antes del pistoletazo de salida, se ha guardado un minuto de silencio en memoria de los compañeros que han perdido la vida en su tarea de servicio público y, también, en recuerdo de Andrés Vieitez, oficial del Cuerpo regional, fallecido recientemente, que estuvo destinado en el Parque alcalaíno y, además, fue uno de los artífices de la creación del Grupo Especial de Rescate en Altura (GERA) de la Comunidad de Madrid.

Tras la entrega de trofeos, los corredores han rememorado a Rafael Pérez, jefe de Dotación de la base de Valdemoro, fallecido el pasado 7 de diciembre en un accidente en el que volcó el camión donde viajaba para ir a una emergencia; y a Jesús Aguilar y Sergio Benavente, del Cuerpo de Alcorcón, que perdieron la vida el 2 de abril durante su intervención en un garaje de la localidad.