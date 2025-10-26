Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

OCIO EN LA CAPITAL

'PequeZine Natural' se estrena este domingo en el Jardín Botánico con una sesión de cine mudo sobre flores y ciencia

El proyecto persigue concienciar en la protección y conservación de la biodiversidad del planeta a través del cine, complementado con actividades didácticas

Fotograma de ‘Les tulipes’ (Los tulipanes, 1907) de Segundo de Chomón

Fotograma de ‘Les tulipes’ (Los tulipanes, 1907) de Segundo de Chomón / RJB-CSIC

EP

Madrid

El proyecto de divulgación científica del Real Jardín Botánico (RJB-CSIC), 'PequeZine Natural', se estrena este domingo con una sesión de cine mudo dedicada a las flores, la ciencia y la fantasía que lleva por título 'Flores: Ciencia, Arte y Fantasía', según ha informado la institución.

El proyecto persigue concienciar en la protección y conservación de la biodiversidad del planeta a través del cine, complementado con actividades didácticas. A este objetivo se suma el promover cambios en el comportamiento social ante algunos Objetivos de Desarrollo Sostenible y generar un conocimiento básico en botánica, medioambiente y agricultura.

De este modo, la sesión 'Flores: Ciencia, Arte y Fantasía' es una recreación de cine mudo con música de piano en directo, en un montaje del cineasta español y pionero del cine mudo Segundo de Chomón.

El montaje cuenta pequeñas piezas creadas por el cineasta y ha sido realizado por la Filmoteca de Cataluña, que también colabora en este proyecto. Al término de la proyección, tendrá lugar un taller-demostración con aparatos ópticos y de la etapa del pre-cine.

Mientras, la segunda sesión estará dedicada a las expediciones científicas y tendrá lugar el próximo domingo 23 de noviembre, cuando se proyectará la película de animación 'Elcano y Magallanes, la primera vuelta al mundo' (2019) de Ángel Alonso. La cinta está inspirada en un viaje a lo desconocido que comenzó en 1519 en Sevilla y que concluyó tres años después en el mismo sitio, completando así una aventura alrededor de un planeta cuya redondez quedó demostrada por primera vez.

Estas actividades son gratuitas y cuentan con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (FECYT-MICIU) y la colaboración de la Sociedad de Amigos del Real Jardín Botánico (SARJB).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Este es el pueblo donde vive Lucas, el cantante de 'Andy y Lucas', a media hora de Toledo
  2. Bajada del IBI y cambio en la tasa de basuras: así determina tu casa cuánto tendrás que pagar
  3. Ayuso defiende su viaje a Texas: 'Como no entienden la magnitud de lo que viene con la Fórmula 1, quédense con sus rencores
  4. El único pueblo de Madrid al que el agua aún llega en camiones cisterna: 'Nos estamos haciendo mayores y queremos mejoras
  5. Ni Legazpi, ni Argüelles: este es el barrio a diez minutos del centro de Madrid en el que baja el precio del alquiler
  6. Este pueblo de la provincia de Toledo busca vecinos y vende casas por 20.000 euros: está a una hora de Madrid
  7. Dentro de la casa de Iker Casillas en La Finca, un exclusivo ático valorado en dos millones de euros
  8. Horcher, el restaurante que ni David Copperfield pudo hacer desaparecer: 'Somos una aldea gala en medio de Madrid

Àlex Márquez celebra el subcampeonato con un triunfo apoteósico en Malasia

Àlex Márquez celebra el subcampeonato con un triunfo apoteósico en Malasia

La Fiscalía reclama a Peinado que aclare qué paso con una querella de hace 6 meses contra el vicepresidente de la SEPI y Aldama

La Fiscalía reclama a Peinado que aclare qué paso con una querella de hace 6 meses contra el vicepresidente de la SEPI y Aldama

Jorge Juste, el discreto empresario que saltó a la fama por haber tenido un lío con Ana Obregón

Jorge Juste, el discreto empresario que saltó a la fama por haber tenido un lío con Ana Obregón

"Si estás mal en tu trabajo, habla con tu jefe, no te rindas"

"Si estás mal en tu trabajo, habla con tu jefe, no te rindas"

'Fiebre del litio' en medicina: los avances en alzhéimer abren un nuevo horizonte para tratar otras enfermedades degenerativas

'Fiebre del litio' en medicina: los avances en alzhéimer abren un nuevo horizonte para tratar otras enfermedades degenerativas

Eoin Doherty, vicepresidente de Microsoft y responsable de centros de datos en Europa: "No hay duda de que hay especulación en el mercado de la IA"

Eoin Doherty, vicepresidente de Microsoft y responsable de centros de datos en Europa: "No hay duda de que hay especulación en el mercado de la IA"

Gracia Burdeos (SPB Global): "La dana nos ha enseñado a ser más ágiles y superar las dificultades"

Gracia Burdeos (SPB Global): "La dana nos ha enseñado a ser más ágiles y superar las dificultades"

En las entrañas de un gigante tecnológico: Microsoft prepara el gran encendido de su nube en Aragón para 2028

En las entrañas de un gigante tecnológico: Microsoft prepara el gran encendido de su nube en Aragón para 2028