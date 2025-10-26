El Retiro se convierte en un museo al aire libre con más de 30 coches históricos anteriores a 1930

Madrid acogerá este domingo una de las citas más esperadas por los amantes del motor clásico. El Parque del Retiro se transformará en un auténtico museo al aire libre con la celebración del III Veteran Retiro, un evento organizado por el Veteran Car Club de España que reunirá automóviles fabricados antes de 1930, auténticas joyas rodantes que permitirán a los madrileños realizar "un viaje en el tiempo sobre ruedas" por la historia del automovilismo.

Imagen de archivo Veteran Car Club de España. / Cedida

Un desfile por el corazón de Madrid

La jornada arrancará a las 09:30 horas con la concentración de los participantes en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, ubicada en la calle José Gutiérrez Abascal, número 2. Desde allí, a partir de las 10:30 horas, los vehículos históricos iniciarán un espectacular desfile por algunas de las arterias más emblemáticas de la capital: Francisco Silvela, Alcalá, Velázquez, Diego de León y Serrano, entre otras, hasta culminar su recorrido atravesando la icónica Puerta de Alcalá.

Según han informado los organizadores en un comunicado, esta ruta permitirá a los transeúntes contemplar el desfile de estos ejemplares únicos circulando por las calles de Madrid, un espectáculo cada vez más inusual en las grandes ciudades.

Exposición gratuita en el Paseo de Coches

A partir de las 11:30 horas, los vehículos harán su entrada en el Parque del Retiro, donde quedarán expuestos en el Paseo de Coches hasta las 13:30 horas. El acceso será totalmente gratuito, ofreciendo a los visitantes una oportunidad única para admirar de cerca auténticas piezas de museo.

Entre los protagonistas del evento destacan marcas legendarias como Hispano Suiza, Ford (modelos T y A), Cadillac, De Dion Bouton, Delage, Chevrolet, Rolls Royce, Fiat y Packard. Especial mención merece un singular autobús Chevrolet fabricado en 1914, junto a otros veteranos de las primeras décadas del automovilismo.

"Será una oportunidad excepcional para contemplar piezas históricas de incalculable valor cultural, auténticos testigos de los primeros años del automovilismo", han destacado los impulsores de la iniciativa, quienes subrayan la importancia de acercar este patrimonio histórico al gran público.

Preservar la memoria del automóvil

El Veteran Car Club de España, entidad organizadora del evento, centra sus esfuerzos en preservar y difundir el patrimonio histórico del motor en nuestro país. A través de iniciativas como el Veteran Retiro, el club busca mantener viva la memoria de los pioneros del automovilismo y ofrecer a las nuevas generaciones la posibilidad de conocer los orígenes de una industria que revolucionó el siglo XX.

Tras la exposición en el Retiro, los vehículos emprenderán su recorrido de regreso hacia el punto de partida en la Escuela de Ingenieros Industriales, poniendo fin a una jornada que promete convertirse en uno de los eventos culturales del fin de semana en Madrid.

Para los aficionados al motor clásico y las familias que busquen un plan diferente, el III Veteran Retiro representa una cita imprescindible este domingo en el corazón de la capital. Una ocasión para viajar más de un siglo atrás en la historia del automóvil sin moverse de Madrid.