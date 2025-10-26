Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

DESARROLLO LOCAL

Deporte y sector logístico se citan este domingo en Coslada en la segunda edición de la Carrera de la Logística

La Carrera de la Logística contará con categorías cadete, juvenil, senior y master, con premios para los tres primeros clasificados de cada una y trofeos para los ganadores absolutos masculinos y femeninos

El concejal de Economía, Fernando Romero, y el alcalde de Coslada, Ángel Viveros, han presentado la cita deportiva del 26 de octubre.

El concejal de Economía, Fernando Romero, y el alcalde de Coslada, Ángel Viveros, han presentado la cita deportiva del 26 de octubre. / AYUNTAMIENTO DE COSLADA

EP

Madrid

Coslada acoge este domingo la II Carrera de la Logística, que tiene como objetivo fomentar la participación ciudadana, el desarrollo local y la proyección turística de la ciudad, así como reforzar el papel del municipio como referente en el ámbito logístico nacional.

Organizada por el Ayuntamieto junto con la Unión Atlética Coslada y la Agencia Logística de Madrid, tendrá lugar a partir de las 10.00 horas, con un recorrido de 10 kilómetros para diferentes categorías, con salida y meta en el polideportivo de Valleaguado.

La Carrera de la Logística contará con categorías cadete, juvenil, senior y master, con premios para los tres primeros clasificados de cada una y trofeos para los ganadores absolutos masculinos y femeninos.

Además, la jornada incluirá una zona de hidratación y avituallamiento, así como diferentes actividades complementarias. También se sorteará una bicicleta entre todos los participantes.

