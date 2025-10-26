DESARROLLO LOCAL
Deporte y sector logístico se citan este domingo en Coslada en la segunda edición de la Carrera de la Logística
EP
Coslada acoge este domingo la II Carrera de la Logística, que tiene como objetivo fomentar la participación ciudadana, el desarrollo local y la proyección turística de la ciudad, así como reforzar el papel del municipio como referente en el ámbito logístico nacional.
Organizada por el Ayuntamieto junto con la Unión Atlética Coslada y la Agencia Logística de Madrid, tendrá lugar a partir de las 10.00 horas, con un recorrido de 10 kilómetros para diferentes categorías, con salida y meta en el polideportivo de Valleaguado.
La Carrera de la Logística contará con categorías cadete, juvenil, senior y master, con premios para los tres primeros clasificados de cada una y trofeos para los ganadores absolutos masculinos y femeninos.
Además, la jornada incluirá una zona de hidratación y avituallamiento, así como diferentes actividades complementarias. También se sorteará una bicicleta entre todos los participantes.
