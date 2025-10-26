José Antonio Herranz, profesor de 'line dance': “Siempre hemos echado de menos más sitios para bailar 'country' en Madrid”

¿De dónde le viene esta pasión por la música 'country'?

Llego a la música country a través del baile y de un modo casual. Fue en 2008, pruebo una clase impartida por una norteamericana residente en España desde los años 70, Judy Clericuzio, y me atrapa. Yo, que bailaba todo tipo de bailes de salón, descubro uno que aúna de alguna manera swing, vals, salsa..., y, encima, con la base rítmica de unas canciones con un nivel de calidad muy alto, y decido que eso es lo mío. Ya había visto películas como Urban Cowboy o Easy Rider, me sentía atraído por el medio rural norteamericano y conservaba unas botas tejanas repujadas, así que no tuve más remedio que iniciarme como alumno en su academia. Esta profesora, además, junto a su pareja, Jack Jamison, lideraba Cañones y Mantequilla, que es un grupo referente en la música country en España.

¿Qué significa el término “line dance”?

Literalmente, baile en línea. En Estados Unidos surge en discotecas de grandes ciudades un modo de bailar grupal que consiste en que los participantes ejecutan, formando filas y sincronizados, series de pasos definidos previamente por aquellos bailarines creativos que las han ideado. No aparecen de la nada. Ya habían existido bailes por parejas donde se coordinaban, hombres, por una parte, y mujeres, por otra, y que alcanzaron su mayor popularidad en el siglo XIX, pero continuaron evolucionando hasta que en la década de los 70 del siglo pasado aparece la música disco, llegando a ser un baile en el que no se actúa en pareja. Un ejemplo claro de esos años podemos encontrarlo en la famosa película Fiebre del sábado noche.

Herranz, en una demostración práctica de lo que es el 'line dance'. / ALBA VIGARAY

¿Todas las canciones de este género musical se pueden bailar?

Bailar se puede hacer con cualquier canción, de cualquier género, pero para disfrutar especialmente con ella se requiere un ritmo, un tempo que nos impulse a mover los pies. Dentro del country hay muchas baladas que pueden encuadrarse como valses lentos o two-step (dos pasos), lentos también, que no resultan adecuados para bailarlos en línea. Por el contrario, existen también multitud de canciones con una cadencia irresistible. Cada coreografía se crea para acompañar a un determinado tema musical, aunque con buen oído y experiencia pueda ser bailada con otro.

¿El 'country' además abarca muchos otros subgéneros?

Sí, dentro del country podemos citar entre otros: two-step, cha-cha, swing, waltz, polka, Irish, funky, Cuban…

El 'line dance' sirve para desarrollar la lateralidad, la memoria y el equilibrio. Desde el principio se aumenta exponencialmente la memoria coreográfica

¿Se necesita ser una persona con mucha coordinación para bailarlo?

No, claro que una buena coordinación ayuda, como en cualquier actividad física, pero precisamente sirve para desarrollar la lateralidad, la memoria y el equilibrio. Además, desde el principio del aprendizaje se consigue aumentar exponencialmente la memoria coreográfica.

¿Hacen falta muchas clases para bailarlo bien?

Las coreografías que bailamos tienen diferentes grados de dificultad, por lo que uno empieza bailando perfectamente las más sencillas, hasta conseguir con el tiempo sentirse cómodo con otras más complejas. Práctica y dedicación logran que todos los alumnos progresen, cada uno a su ritmo, pero siempre de una manera gratificante.

Las botas de cuero del profesor de baile madrileño. / ALBA VIGARAY

¿Le gusta explicar la historia de la música 'country'?

Si, aunque resulta difícil en poco espacio analizar algo tan extenso, pero, a grandes rasgos, puedo decir que se trata de una gran mezcla evolutiva y ecléctica de estilos. Colonos de ascendencias muy diversas, irlandeses, escoceses, centroeuropeos, africanos… aportaron sus instrumentos, ritmos y estilos dando lugar a una modalidad siempre cambiante. En los últimos tiempos se ve enriquecida, además, por la incorporación y aportación de hispanoamericanos y afroamericanos. Estos últimos, reacios hasta hace poco a participar en ello por representar históricamente la música del Sur predominantemente blanco.

¿Además de sus clases, recomiendan a sus clientes bares en Madrid donde puedan ir a bailar?

Por desgracia, desde siempre hemos echado de menos espacios en los que bailar country en Madrid. En vez de aparecer nuevos fueron cerrándose algunos que existían o se perdió el vínculo con establecimientos en los que bailábamos con periodicidad. Procuramos cada año concertar locales en los que poder a bailar, pero en Madrid resulta francamente complicado. Y aun así lo venimos haciendo. Actualmente, los locales disponibles con sesiones claramente establecidas para nuestra práctica se encuentran fuera de la capital, en los alrededores. Uno con gran tradición y muy conocido por todos los aficionados es El Encuentro, en San Sebastián de los Reyes.

¿Organizan también eventos para que la gente baile esta música?

Llevamos desde 2011 promoviendo conciertos, fiestas, bailes, talleres... Hasta en plena pandemia mantuvimos el ánimo reuniéndonos a bailar en el parque del Retiro de Madrid, dadas las circunstancias. Tratamos de potenciar la puesta en práctica de lo que enseñamos en ambientes lo más cercanos a lo que sugiere la música que nos acompaña.

Las grandes estrellas del 'country' no actúan en España. Espero que algún día lo hagan

¿Cree que la música 'country' es una gran desconocida en nuestro país?

A nivel mayoritario se puede decir que sí. Aunque la realidad es que muchas canciones que suenan en los medios audiovisuales se encuadran en ese género. Poca gente sabe que los tres primeros álbumes de Taylor Swift se movían en el terreno del country pop y que hoy en día sigue cantando algunas de esas canciones en sus conciertos. O que Beyoncé alcanzó puestos altos en listas especializadas del género con canciones del álbum Cowboy Carter, como Texas Old ‘Em. Y como curiosidad, el famoso tema I Will Always Love You de Whitney Houston es, en realidad, una versión de la original de Dolly Parton. También es cierto que las grandes estrellas del country no actúan en España. Espero que algún día lo hagan.

¿Quién es para usted el gran artista de este género musical y por qué?

Es difícil entre un gran número de ellos, pero destacaría sobre todos a Tim McGraw. Especialmente porque nos ha aportado a los dancers muchísimos grandes temas con ritmos muy diversos, que resultan perfectamente bailables.

¿Larga vida a las músicas populares?

Creo que sí. Lo que surge espontáneamente de las raíces culturales de una nación no se puede parar. Crece, evoluciona, progresa… Es una forma de entender el mundo y la vida.