Iberia inaugura su primera ruta directa entre Madrid y Orlando, puerta de entrada a Disney World

Iberia ha inaugurado este domingo su nueva ruta directa entre Madrid y Orlando (Florida, EE.UU.), convirtiéndose en la única aerolínea que conecta sin escalas España con la ciudad que alberga el complejo de Walt Disney World.

El vuelo inaugural despegó a las 11:30 horas del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y aterrizó en Orlando a las 16:45 hora local, con 272 pasajeros a bordo de un Airbus A330. Esta conexión contará con cuatro frecuencias semanales —lunes, miércoles, viernes y domingo— y ofrecerá más de 46.000 asientos durante la temporada de invierno.

Una ruta "mágica" y estratégica

La nueva conexión refuerza la apuesta de Iberia por el mercado estadounidense, donde ya suma diez destinos directos: Nueva York, Miami, Boston, Chicago, Dallas Fort Worth, Washington DC, Los Ángeles, Puerto Rico, San Francisco y ahora Orlando.

A su llegada a la Terminal 4 Satélite del aeropuerto madrileño, los pasajeros fueron recibidos con un arco temático de Walt Disney World y distintos detalles dentro del avión, como un kit de entretenimiento para niños.

La directora de Clientes de Iberia, Beatriz Guillén, destacó que esta apertura supone "un nuevo paso en la estrategia de crecimiento de Iberia en Estados Unidos, un mercado clave para la compañía". "Con esta incorporación, ya son diez los destinos que ofrecemos en el país, lo que refuerza nuestra posición como aerolínea líder en las conexiones entre España y Norteamérica", añadió Guillén.

Por su parte, el director ejecutivo de la Autoridad de Aviación del Gran Orlando, Lance Lyttle, celebró la llegada de Iberia y señaló que "la demanda de pasajeros entre las dos ciudades ha alcanzado niveles récord", lo que abre nuevas oportunidades turísticas.

También el director general de Disney Destinations para España y Portugal, Tiago Santos, destacó la colaboración con Iberia como "un antes y un después en la experiencia de los visitantes españoles que viajan a Walt Disney World Resort".

Orlando, destino de ocio y turismo de negocios

Orlando es conocida por acoger Walt Disney World, el parque temático más grande del mundo, con cuatro parques principales, dos acuáticos, más de 25 hoteles y un complejo deportivo de ESPN. Además, la ciudad se está consolidando como centro del turismo MICE (reuniones, incentivos, congresos y exposiciones), gracias al Centro de Convenciones del Condado de Orange, uno de los mayores de Estados Unidos, con más de 200.000 metros cuadrados para eventos internacionales. En la región también se encuentra Cabo Cañaveral, vinculado a la industria aeroespacial y a los cruceros.

Expansión de Iberia en Estados Unidos

Durante 2025, Iberia ofrecerá cerca de 2 millones de asientos entre España y Estados Unidos y una media de 150 vuelos semanales. La compañía operará dos vuelos diarios a Nueva York y Miami, hasta dos a Boston y Puerto Rico, tres frecuencias a Washington, además de rutas regulares a Chicago, Dallas, Los Ángeles y San Francisco, esta última durante la temporada de verano.