Halloween en Madrid: donde el terror se come y se bebe

Este año Halloween cae en viernes, y Madrid lo sabe. La ciudad no solo se ha puesto las pilas, sino también el disfraz para convertir la noche más tétrica del calendario en una excusa perfecta para hincar el colmillo, mancharse las manos y resolver algún que otro crimen entre plato y plato. Porque el terror, bien entendido, se come con guantes, se bebe con estilo y se celebra con música en directo.

Roost Chicken: hamburguesa negra, sangre roja y guantes incluidos

Si lo tuyo es mancharte, Roost Chicken ha creado la RED BUUCHEESE, una burger de edición limitada disponible hasta el 2 de noviembre que es un auténtico thriller gastronómico. Doble pollo frito marinado durante doce horas, fusión de mac & cheese con bacon bits, queso fundido blood que se derrama al morder y pan brioche negro. Para acompañar, unas patatas "scary" que completan el combo perfecto.

Roost Chicken lanza este Halloween la RED BUUCHEESE. / Cedida

La propuesta viene con caja especial, guantes negros e instrucciones para participar en el juego 'buscamos al autor de este thriller', comerse la burger como autor del crimen, hacerse una foto como prueba y subirla a Instagram. El 31 de octubre, Roost publicará un carrusel con las mejores imágenes y sus seguidores votarán a los cinco ganadores de una cena gratis. Comer, mancharse y ganar: esa es la propuesta.

Hard Rock Hotel: cuando México le gana la partida a las brujas

El Hard Rock Hotel Madrid ha decidido darle la vuelta al Halloween anglosajón y apostar por la tradición mexicana. El 31 de octubre, Sessions se transforma en un homenaje a la Noche de los Muertos con un desfile de calaveras, catrinas y flores que arranca a las 20:00 en el lobby bar. Después, la fiesta sigue en el restaurante con un menú para adultos (46 euros) donde los clásicos Hard Rock se reinterpretan con un toque creativo: croquetas de mac & cheese y pulled pork, la Carolina del Norte Burger con pan negro, lubina en tempura o entrecot trinchado. El cierre dulce es cosa seria: Next-Level Cheesecake o Choco Brownie con helado de banana y salsa toffee.

Hard Rock Hotel Madrid convierte Halloween en una fiesta vibrante donde la gastronomía, la música y la cultura se dan la mano. / Cedida

Los niños tienen su propio menú (20 euros) con mini Bacon Cheese Burger, pollo Tupelo y brownies, mientras que los adultos pueden acompañar la velada con tres cócteles exclusivos elaborados con Patrón: una Paloma reinventada, una Margarita de autor y un refrescante Spritz mexicano. Todo con música en directo y una atmósfera que convierte Halloween en una celebración vibrante donde la cultura, la gastronomía y el ritmo van de la mano.

Piantao: cuando la calabaza se asa como un bife

En Piantao, el templo de la parrilla argentina contemporánea, el chef Javier Bricheto ha sabido capturar la esencia del otoño sin renunciar a su ADN de fuego y brasa. Con locales en Legazpi y Sagasta, este restaurante se ha convertido en un referente para quienes buscan algo más que un simple asado. La propuesta estrella de esta temporada es una delicia que combina lo mejor de dos mundos: calabaza a la brasa con miel de romero, cremoso de queso de cabra, rúcula, berros y nueces pecanas. Cada bocado es una experiencia sensorial donde lo dulce y lo salado bailan juntos, mientras las brasas aportan ese toque ahumado que eleva el plato a otra dimensión.

Piantao presenta su plato de calabaza a la brasa con miel de romero, cremoso de queso de cabra, rúcula, berros y nueces pecanas. / Cedida

Porque en Piantao no solo se asan carnes —reconocidas por guías como 101 Best Restaurants y Guía Repsol— sino que también demuestran que los vegetales merecen el mismo cariño y técnica. La calabaza, ese ingrediente tan asociado al otoño, encuentra aquí su mejor versión: jugosa, caramelizada y llena de matices.

BLESS Hotel Madrid: cuando el Día de Muertos se viste de diseño

BLESS Hotel Madrid ha decidido celebrar el Día de Muertos con una propuesta que va más allá de la gastronomía. Desde el pasado 18 de octubre al 8 de noviembre, The Brunch Society —su cita de fin de semana— se transforma en un homenaje a México donde la cocina de autor de Álvaro de Frutos, chef ejecutivo del hotel, dialoga con el universo colorido y artesanal de la diseñadora mexicana Paloma Lajud.

Bless Hotel Madrid lanza una edición especial que une tradición, diseño y gastronomía en colaboración con la firma mexicana Paloma Lajud. / Cedida

En Pinzelada Lounge, el brunch de temporada se inspira en los sabores del otoño y los colores del Día de Muertos: flores, velas y piezas artesanales transforman el espacio en un lugar de encuentro sofisticado y evocador. Pero la verdadera joya es el altar de muertos contemporáneo que Lajud ha creado para el hotel (hasta el 3 de noviembre): textiles, cerámicas, velas y flores naturales se combinan en una instalación que invita a la contemplación y al recuerdo, reinterpretando esta tradición mexicana con una mirada estética, elegante y artesanal.

Un viaje sensorial entre Madrid y México donde la gastronomía, el arte y el diseño conviven en perfecta armonía. Fiel al espíritu cosmopolita del hotel y a su estrecho vínculo con la comunidad mexicana en la capital.

Nugu Burger: cuando la sofisticación se envuelve en misterio

Nugu Burger, los culpables de reinventar la hamburguesa con su icónico formato envuelto, presenta coincidiendo con la semana más terrorífica del año su nuevo lanzamiento: Madame Jam. Una burger con carácter propio que llega el 28 de octubre a todos sus restaurantes, take away y delivery para conquistar los paladares más curiosos.

Halloween | Nugu Burger presenta a Madame Jam, su burger más misteriosa. / Cedida

La receta combina pan recién horneado, carne de vaca a la parrilla, salsa mayoBBQ, mermelada de bacon y queso de cabra que aporta cremosidad. El resultado es un perfil de sabor dulce, intenso y equilibrado, donde el contraste entre lo salado del bacon y lo dulce de la mermelada crea una experiencia gourmet tan inesperada como irresistible.

Dolce positano: un hechizo italiano para la noche más oscura

En el corazón de Madrid, el recién inaugurado restaurante italiano Dolce Positano se viste de misterio para celebrar Halloween con un toque de elegancia y sabor. Su creación especial, Zucca di notte, invita a una experiencia tan intrigante como deliciosa: una focaccia negra horneada en el tradicional molde napoletano, coronada con crema de gorgonzola, mostarda mantovana de calabaza, carpaccio de chuletón madurado de vaca y brotes de albahaca. Un bocado que mezcla lo oscuro y lo luminoso, lo dulce y lo intenso, evocando una noche italiana bajo la luna de octubre, donde cada sabor parece esconder un pequeño hechizo gastronómico.

La creación “Zucca di notte” de Dolce Positano: una focaccia negra con alma italiana que rinde homenaje a la noche de Halloween entre aromas de gorgonzola, calabaza y carne madurada. / Cedida

Bakan entre flores de cempasúchil y pan de muerto

En Bakan honra a los que ya no están con una experiencia que fusiona gastronomía, arte popular y un ambiente festivo único. Como manda la tradición, el pan de muerto ocupa un papel protagonista y el chef Sergio Suazo lo elabora siguiendo la receta clásica: un pan tierno y aromático, con notas de anís, agua de azahar y ralladura de naranja, cubierto de azúcar y decorado con figuras que evocan huesos. Se sirve acompañado de chocolate caliente especiado, elaborado con cacao y especias al estilo mexicano, en una versión reconfortante que sabe a hogar.

A esta propuesta se suma un cóctel especial creado para la ocasión: una mezcla equilibrada y aromática de tequila, cítricos frescos y flor de Jamaica, pensada para brindar por la vida y por la memoria en estas fechas tan significativas.

Cóctel especial Halloween preparado por Bakan para honrar a los que ya no están. / Cedida

Cócteles terroríficos y cluedos sangrientos

Para los que prefieren beber sus sustos, Madrid tiene opciones. En Cokima preparan jueves y viernes un Amaretto Nightmare, mientras que, en Inhala Terraza se encargan de un trago sangriento, versión terrorífica de su exitoso Sex on the beach.

'Trago sangriento', el nuevo cóctel de Inhala Terraza. / Teresa Amigo Montesinos

Y si hablamos de V Modern Italian hay que destacar su nueva creación líquida: Diavolo Rosso (tequila, Chambord, limón, chile y Prosecco) que viene con tapa de cortesía: stracciatella cremosa de burrata con tomates cherry marinados y aceite de albahaca. Disponible hasta el 2 de noviembre, con DJ los viernes y sábados.

Amaretto Nightmare en Cokima. / Cedida

Gulah se va directo a Nueva Orleans con su Krewe of Boo del 30 de octubre al 1 de noviembre: chupito de cortesía del clásico Cerebrito, Alitas Garlic Parmesan para espantar vampiros, Nachos del inframundo y el Chulapoh Boy mutante. Ir disfrazado tiene premio.

'Krewe of Boo' en GULAH Po boys. / Cedida

En Mítiko han lanzado "Tinta y Tigre" (disponible del 27 de octubre al 2 de noviembre): tiradito de ventresca de atún Balfegó y calamar de potera al wok sobre leche de tigre negra elaborada con tinta de calamar, ají amarillo, dashi y aceite de trufa. Una propuesta de sabor profundo y estética hipnótica que fusiona la cocina nikkei con el espíritu de Halloween.

Tiradito de tigre en Mítiko. / Cedida

Dulce terrorífico: del Pan de Muerto al yogur helado negro

Madreamiga reinterpreta el tradicional Pan de Muerto mexicano con una receta artesanal (disponible hasta el 2 de noviembre en sus seis tiendas y en su web por 3,90 euros). Harina gallega molida a piedra, agua de azahar, ralladura de naranja y limón, y 24 horas de fermentación para un dulce que simboliza el ciclo de la vida.

Madreamiga celebra Halloween con su nuevo Pan de Muerto. / Cedida

Kala Greek Frozen Yogurt ha lanzado su edición especial con sésamo negro y topping de cereza amarena: un contraste elegante entre el matiz tostado del sésamo y el rojo intenso de la cereza. Color grisáceo natural, sabor profundo y textura cremosa. Una edición limitada que transforma el clásico momento Kala en una experiencia tan misteriosa como deliciosa.

El Jardín de Arturo Soria: resuelve un asesinato antes del postre

Pero si buscas un plan realmente inmersivo, El Jardín de Arturo Soria celebra el 31 de octubre su Cluedo especial de Halloween con una trama que transcurre en un manicomio de Boston. El restaurante y el equipo se tiñen de sangre y sombras, hay chupito sangriento de bienvenida para los que vayan disfrazados, y cada comensal interpretará un papel para resolver la terrorífica naturaleza del "Centro Psiquiátrico Rosas Negras".

Entre bocado y bocado —tartar de salmón, croquetas de jamón ibérico, gyozas, bao de cochinita pibil, coulant de chocolate— habrá que romper la cabeza para descubrir qué se esconde detrás de esas puertas. La experiencia completa cuesta 60 euros por persona (incluye comida y dos bebidas), las puertas se abren a las 20:30 y hay que ser puntual.