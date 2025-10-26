EDUCACIÓN
El Gobierno regional amplía dos institutos de Vallecas y Morata de Tajuña con 530 nuevas plazas públicas
La inversión total para estas actuaciones asciende a 5 millones de euros, y está previsto que los trabajos comiencen a finales de año
EP
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha conocido, en su reunión de esta semana, la propuesta de adjudicación de las obras de ampliación de dos institutos de la región que sumarán 530 nuevas plazas educativas públicas de Secundaria y Bachillerato en el distrito madrileño de Vallecas y en el municipio de Morata de Tajuña.
La inversión total para estas actuaciones asciende a 5 millones de euros, y está previsto que los trabajos comiencen a finales de año, ha explicado el Gobierno regional en un comunicado,
Así, en el IES María Rodrigo, situado en Vallecas, la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades construirá 12 nuevas aulas que darán servicio a 390 estudiantes, además de un laboratorio, un aula de informática, otra de música y una de imagen y diseño. El presupuesto previsto para este proyecto es de 2.5 millones de euros, con un plazo de ejecución de diez meses.
Por otra parte, el IES Vega de Tajuña, en Morata de Tajuña, dispondrá de cuatro clases más de Bachillerato, que permitirán ampliar su capacidad en 140 plazas escolares, junto con una sala de apoyo, una de desdoble y cinco específicas compuestas por tres laboratorios, una clase de tecnología y una de dibujo. A este proyecto se destinará una cuantía de 2.5 millones de euros y tendrá un plazo de realización de 12 meses.
