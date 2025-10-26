Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

EDUCACIÓN

El Gobierno regional amplía dos institutos de Vallecas y Morata de Tajuña con 530 nuevas plazas públicas

La inversión total para estas actuaciones asciende a 5 millones de euros, y está previsto que los trabajos comiencen a finales de año

Archivo - Imagen de archivo de la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo, en un aula de un centro docente.

Archivo - Imagen de archivo de la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo, en un aula de un centro docente. / JUNTA - Archivo

EP

Madrid

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha conocido, en su reunión de esta semana, la propuesta de adjudicación de las obras de ampliación de dos institutos de la región que sumarán 530 nuevas plazas educativas públicas de Secundaria y Bachillerato en el distrito madrileño de Vallecas y en el municipio de Morata de Tajuña.

La inversión total para estas actuaciones asciende a 5 millones de euros, y está previsto que los trabajos comiencen a finales de año, ha explicado el Gobierno regional en un comunicado,

Así, en el IES María Rodrigo, situado en Vallecas, la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades construirá 12 nuevas aulas que darán servicio a 390 estudiantes, además de un laboratorio, un aula de informática, otra de música y una de imagen y diseño. El presupuesto previsto para este proyecto es de 2.5 millones de euros, con un plazo de ejecución de diez meses.

Por otra parte, el IES Vega de Tajuña, en Morata de Tajuña, dispondrá de cuatro clases más de Bachillerato, que permitirán ampliar su capacidad en 140 plazas escolares, junto con una sala de apoyo, una de desdoble y cinco específicas compuestas por tres laboratorios, una clase de tecnología y una de dibujo. A este proyecto se destinará una cuantía de 2.5 millones de euros y tendrá un plazo de realización de 12 meses.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Este es el pueblo donde vive Lucas, el cantante de 'Andy y Lucas', a media hora de Toledo
  2. Bajada del IBI y cambio en la tasa de basuras: así determina tu casa cuánto tendrás que pagar
  3. Ayuso defiende su viaje a Texas: 'Como no entienden la magnitud de lo que viene con la Fórmula 1, quédense con sus rencores
  4. Dentro de la casa de Iker Casillas en La Finca, un exclusivo ático valorado en dos millones de euros
  5. El único pueblo de Madrid al que el agua aún llega en camiones cisterna: 'Nos estamos haciendo mayores y queremos mejoras
  6. Este pueblo de la provincia de Toledo busca vecinos y vende casas por 20.000 euros: está a una hora de Madrid
  7. Ni Legazpi, ni Argüelles: este es el barrio a diez minutos del centro de Madrid en el que baja el precio del alquiler
  8. Horcher, el restaurante que ni David Copperfield pudo hacer desaparecer: 'Somos una aldea gala en medio de Madrid

Halloween en Madrid: donde el terror se come y se bebe

Halloween en Madrid: donde el terror se come y se bebe

Real Madrid - Barça, en el Santiago Bernabéu: a la espera de los onces en el clásico

Real Madrid - Barça, en el Santiago Bernabéu: a la espera de los onces en el clásico

El funeral de estado por las víctimas de la dana reunirá a 800 personas: estos son los invitados

El funeral de estado por las víctimas de la dana reunirá a 800 personas: estos son los invitados

La Junta reclama “unidad” frente al cáncer tras la crisis de los cribados y pide a las asociaciones que "acepten el diálogo"

La Junta reclama “unidad” frente al cáncer tras la crisis de los cribados y pide a las asociaciones que "acepten el diálogo"

Muere el 'influencer' gastronómico sevillano Juan Jyoza tras su emotiva boda en el hospital

Muere el 'influencer' gastronómico sevillano Juan Jyoza tras su emotiva boda en el hospital

Palma ante el riesgo invisible: cómo la ciudad se volvió vulnerable a las inundaciones

Palma ante el riesgo invisible: cómo la ciudad se volvió vulnerable a las inundaciones

“Hemos crecido de forma irresponsable pero el agua siempre vuelve con las escrituras en la mano”

“Hemos crecido de forma irresponsable pero el agua siempre vuelve con las escrituras en la mano”

Una marea rosa toma Sevilla por la crisis de los cribados del cáncer de mama: "Nuestra política es vivir"

Una marea rosa toma Sevilla por la crisis de los cribados del cáncer de mama: "Nuestra política es vivir"