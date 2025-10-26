Detenido más de una hora y media un tren de Cercanías en Cerdedilla por una avería

Un tren de Cercanías de la línea C-8 que realiza el trayecto entre Cercedilla y Segovia ha tenido que ser remolcado este domingo de nuevo a la estación de origen por una avería, tras quedarse detenido más de una hora y media con algunas decenas de viajeros en su interior.

Según ha informado Cercanías en redes sociales, el tren ha salido a las 17.22 horas de la estación de Cercedilla y se ha detenido a los 10 minutos de comenzar el trayecto, antes de llegar a la siguiente parada en Tablada.

Más de una hora y media después, sobre las 19.10 horas el tren ha tenido que ser remolcado de nuevo por otro tren a la estación de origen, donde se ha establecido un servicio especial de autobuses lanzadera entre las estaciones de Cercedilla y Segovia, así como paradas intermedias.

Algunos de los viajeros del tren averiado han trasladado a EFE su malestar por la ausencia de explicaciones por parte de Cercanías de por qué se han quedado varados "en medio de las montañas, sin poder salir del tren y con las puertas cerradas".

"No sabemos a qué hora llegará cada uno a su destino", ha denunciado otra usuaria.