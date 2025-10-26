Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

SECTOR AGROALIMENTARIO

Del campo al laboratorio: Madrid lidera cinco estudios para hacer más rentable el cultivo del pistacho

El Instituto IMIDRA cultiva este fruto seco en Arganda del Rey y Aranjuez para estudiar su adaptación climática, el estrés hídrico y nuevos usos industriales

Andrea San Martín

Madrid

La Comunidad de Madrid lidera cinco proyectos de investigación centrados en el cultivo del pistacho con el objetivo de mejorar su rentabilidad y sostenibilidad. Los estudios, desarrollados por el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA), se llevan a cabo en las fincas experimentales de Arganda del Rey y Aranjuez, donde este fruto seco se cultiva con fines científicos.

Cinco líneas de investigación

Los expertos del IMIDRA analizan el estrés hídrico del pistacho sometiendo las plantas a periodos controlados de escasez de agua durante los meses de mayo y junio, etapa en la que se produce el endurecimiento de la cáscara. Paralelamente, estudian su adaptación al clima y al suelo madrileño en ocho variedades distintas, para evaluar cómo afectan las variaciones de temperatura y las heladas tardías a la producción. Otra de las líneas de trabajo se centra en adelantar la primera cosecha del pistacho, que habitualmente se obtiene entre los cinco y siete años tras la plantación. Para ello, aplican diferentes tipos de poda que permitan acortar los plazos de producción.

Asimismo, los investigadores desarrollan estrategias para prevenir y controlar enfermedades del cultivo, con el fin de proteger las cosechas y reducir las pérdidas. La última de las investigaciones explora nuevos usos para la vaina y la cáscara del pistacho, tanto en el ámbito gastronómico como en la creación de materiales derivados.

Crecimiento del cultivo en la región

El pistacho se ha consolidado en los últimos años como el fruto seco más popular en la Comunidad de Madrid, con 1.929 hectáreas dedicadas a su cultivo y un centenar de agricultores implicados en su producción. La Administración autonómica considera este sector una oportunidad para diversificar el campo madrileño y fomentar cultivos adaptados al cambio climático.

