LICENCIAS
Avalancha de conductores VTC en Madrid: más de 2.500 permisos y un 80% de aprobados
El 80% de los aspirantes ha aprobado las pruebas para conducir un VTC en la región, que prevé convocar al menos una docena de ejercicios más antes de fin de año
La Comunidad de Madrid ha concedido más de 2.500 permisos de conductor VTC en apenas medio año desde que se celebraron los primeros exámenes oficiales, implantados tras la entrada en vigor del nuevo reglamento autonómico el 12 de enero de 2024.
El proceso, que busca reforzar la seguridad y la profesionalización del sector, ha tenido una elevada tasa de éxito: ocho de cada diez aspirantes han superado la prueba. Desde enero, la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras ha organizado ocho convocatorias, la última celebrada esta semana en el Centro Integrado de Formación Profesional Profesor Raúl Vázquez, y planea al menos 12 exámenes anuales, en función de la demanda.
Más de 2.000 conductores, exentos por experiencia
Buena parte de las licencias concedidas, concretamente más de 2.000, corresponden a conductores con experiencia previa que han quedado exentos de examen al acreditar que llevan al menos un año trabajando de forma continua o dos dentro de los últimos cuatro años antes de la entrada en vigor del decreto.
Según los cálculos del Gobierno madrileño, unos 18.000 profesionales deberán contar con esta acreditación antes del 1 de abril de 2025, aunque no todos tendrán que examinarse.
Cuatro bloques y 60 preguntas
El examen consta de 60 preguntas tipo test, divididas en cuatro módulos:
- Conocimientos de lengua castellana.
- Manejo de navegadores y rutas en la Comunidad de Madrid.
- Primeros auxilios, accesibilidad y atención al cliente.
- Normativa sobre el servicio VTC.
