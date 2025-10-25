Ópera, la estación que se construyó "sobre la marcha" cumple 100 años de vida: "Su inclusión en el trazado definitivo supuso un desvío"

Madrid está de celebración. El medio de transporte por excelencia de los madrileños ha conmemorado esta semana los 100 años de una de sus estaciones más antiguas: Ópera. La céntrica parada abrió sus puertas el 21 de octubre de 1925 y, desde entonces, ha sido objeto de numerosos cambios y reformas.

Situada bajo la plaza de Isabel II, en pleno corazón de la capital, su ubicación estratégica convierte a esta estación en un punto clave para acceder a lugares emblemáticos como el Teatro Real, la plaza de Oriente y el Palacio Real.

Además, en el segundo nivel de la estación se encuentra el museo arqueológico Los Caños del Peral, un viaje al pasado de Madrid. Puedes acceder de forma gratuita enseñando el título de transporte y observarás una fuente histórica del siglo XVI, una galería de abastecimiento en bóveda de cañón, una alcantarilla y el acueducto de Amaniel, que abasteció de agua al Palacio Real hasta el siglo XX.

Sin embargo, si bien la estación de Ópera es casi que una alternativa para no pasar por la bulliciosa plaza del Sol o un nexo para acudir a los monumentos emblemáticos de Madrid, no siempre estuvo contemplada su construcción. Su posición estratégica, en frente del mismísimo Palacio Real, se decidió sobre la marcha una vez se inició la ampliación de la línea 2 entre Sol y Quevedo.

Restos del acueducto de Amaniel durante las obras de construcción de la estación de Ópera / MUSEOS METRO MADRID

Los tres nombres de la estación de Ópera

En 1925 lo que conocemos hoy como 'Ópera' se inauguró bajo el nombre de 'Isabel II', en homenaje a esta misma reina. En sus inicios, la parada daba cobertura al ramal Ópera-Príncipe Pío y a la línea 2 y no fue hasta 43 años después cuando se sumó la línea 5 a la ecuación.

Fue ya en el 1931, durante la Segunda República, cuando la estación pasó a llamarse como la conocemos. Eso sí, durante la Guerra Civil la parada volvió a experimentar otro cambio, pasando a conocerse como 'Fermín Galán' en homenaje al militar español ejecutado en las ultimidades del régimen de la Restauración tras la fallida sublevación de Jaca. En 1939 recuperó la denominación que hace referencia al Teatro Real que preside la plaza: Ópera.

Boca de salida de la estación de ópera / MUSEOS METRO MADRID

Pero los cambios de nombre no afectaron solo a la parada, sino que la propia plaza en la que se ubicaba la estación también era objeto de cambios a lo largo de la historia. Plaza del Barranco, de los Caños del Peral, de Prim, de Ópera y de Isabel II son algunas de las denominaciones que ha tenido. Finalmente, ha sido el último el que ha prevalecido.

Cronología de Ópera, la estación que no estaba prevista

Aunque ahora la estación sea un nexo para numerosos usuarios que necesiten pasar por ella para cambiar de línea, acceder al ramal o pasear por los monumentos cercanos, lo cierto es que su construcción "no estaba prevista en la concesión original". Así lo detalla el 'El alma suburbano madrileño', una obra editada este año por Metro y la Comunidad de Madrid que también indica que "su inclusión en el trazado definitivo supuso un desvío intencionado hacia el oeste con una doble finalidad: aproximar el trazado lo máximo posible para poder llegar hasta conectar con la estación ferroviaria del Norte y poder girar el trazado de la línea 2 para, retomando dirección norte, conectar de nuevo con la estación de Cuatro Caminos de la línea 1".

En sus inicios, en 1924, Ópera se inauguró con el nombre de 'Isabel II' bajo la ampliación de la línea 2. En ese mismo año, en el momento en que se estrenó el primer tramo de la línea 2 Ventas-Sol, ya estaban en marcha las obras de ampliación Sol-Quevedo, así como el ramal hasta la estación del Norte desde la estación de Isabel II.

Plano de construcción de la estación de Ópera / METRO DE MADRID

Además, dichas obras no fueron del todo fáciles, pues la memoria que presentó el Consejo de Administración de Metro a la Junta General de Accionistas respecto a este ejercicio de 1924 resalta unos "difíciles trabajos de construcción de la Puerta del Sol, paso de la Cibeles, etcétera", así como una "especial dificultad por atravesar zonas del viejo Madrid, unas como la Plaza de Oriente y Campo del Moro", que detallaron como "de terreno estrechadizo, con restos de antiguas fortificaciones, de muros de contención, de edificios enterrados por exigencias de urbanización y de otras calles angostas como la de San Bernardo, con su arteria principal del Canal de Isabel II, con la inmediata proximidad de sus casas, con los socavones y galerías abandonadas, característicos del antiguo Madrid, y con el hacinamiento de cables, tuberías y alcantarillas que la vida moderna acumula en estas vías de tan densa población".

En 1968, 43 años después de su inauguración, la estación se convirtió en parada de la línea 5 en el marco de la ampliación que se ejecutó entre Callao y Carabanchel y en 2009 fue sometida a una profunda remodelación.