SUCESO EN MADRID
En estado grave un joven tras chocar contra un VTC en Carabanchel
El accidente se produjo en la avenida de los Poblados y obligó a intervenir a Bomberos y Samur-Protección Civil. El conductor del VTC resultó herido leve
Un joven de 27 años ha resultado herido de carácter potencialmente grave tras colisionar el vehículo que conducía contra un coche de VTC que circulaba correctamente por la avenida de los Poblados, en la confluencia con la calle Antonio Romero, en el distrito madrileño de Carabanchel, según ha informado Emergencias Madrid.
El siniestro se produjo sobre las 20.30 horas de este viernes. Hasta el lugar acudieron sanitarios del Samur-Protección Civil, que estabilizaron al joven, atrapado en el interior del vehículo, y fue necesario el trabajo de los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid para proceder a su rescate.
Tras ser liberado, el herido fue trasladado al Hospital 12 de Octubre en estado potencialmente grave, escoltado por agentes de la Policía Municipal de Madrid.
El conductor del VTC implicado en la colisión también tuvo que ser atendido por los servicios de emergencia, aunque solo sufrió heridas leves.
La Policía Municipal de Madrid se ha hecho cargo del atestado e investiga las causas del accidente. En la intervención participó también una unidad del Summa 112, que realizó la primera atención a los implicados.
- Ayuso defiende su viaje a Texas: 'Como no entienden la magnitud de lo que viene con la Fórmula 1, quédense con sus rencores
- Este es el pueblo donde vive Lucas, el cantante de 'Andy y Lucas', a media hora de Toledo
- Bajada del IBI y cambio en la tasa de basuras: así determina tu casa cuánto tendrás que pagar
- El único pueblo de Madrid al que el agua aún llega en camiones cisterna: 'Nos estamos haciendo mayores y queremos mejoras
- Horcher, el restaurante que ni David Copperfield pudo hacer desaparecer: 'Somos una aldea gala en medio de Madrid
- Hace 400 años había un almacén de hielo en el centro de Madrid: 'Como no había electricidad, se bajaba la nieve de la sierra
- Vox lanza una opa al voto de Ayuso en el cinturón sur de la Comunidad de Madrid
- Madrid aprueba una nueva rebaja del IBI e introduce el 'factor padrón' para la tasa de basuras en 2026