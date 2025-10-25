En estado grave un joven tras chocar contra un VTC en Carabanchel

Un joven de 27 años ha resultado herido de carácter potencialmente grave tras colisionar el vehículo que conducía contra un coche de VTC que circulaba correctamente por la avenida de los Poblados, en la confluencia con la calle Antonio Romero, en el distrito madrileño de Carabanchel, según ha informado Emergencias Madrid.

El siniestro se produjo sobre las 20.30 horas de este viernes. Hasta el lugar acudieron sanitarios del Samur-Protección Civil, que estabilizaron al joven, atrapado en el interior del vehículo, y fue necesario el trabajo de los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid para proceder a su rescate.

Tras ser liberado, el herido fue trasladado al Hospital 12 de Octubre en estado potencialmente grave, escoltado por agentes de la Policía Municipal de Madrid.

El conductor del VTC implicado en la colisión también tuvo que ser atendido por los servicios de emergencia, aunque solo sufrió heridas leves.

La Policía Municipal de Madrid se ha hecho cargo del atestado e investiga las causas del accidente. En la intervención participó también una unidad del Summa 112, que realizó la primera atención a los implicados.