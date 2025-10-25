SEGURIDAD
Madrid destina más de 11,3 millones a la renovación de equipamiento y uniformes del Cuerpo de Bomberos
Entre los elementos incluidos figuran uniformes de intervención y de parque, ropa de agua, guantes, botas, cascos y otros accesorios técnicos
EP
La Agencia de Seguridad y Emergencias de la Comunidad de Madrid (ASEM 112) ha informado esta semana al Consejo de Gobierno de la tramitación de un acuerdo marco para la renovación del equipamiento y los uniformes del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, dotado con una inversión de más de 11,3 millones de euros.
Esta iniciativa permitirá sustituir prendas y equipos de protección que han alcanzado el fina de su vida útil por nuevas prendas "adaptadas a las necesidades actuales" del servicio, a la par que se dotará de material al personal de nuevo ingreso, según ha informado la Comunidad de Madrid en un comunicado.
Entre los elementos incluidos figuran uniformes de intervención y de parque, ropa de agua, guantes, botas, cascos y otros accesorios técnicos "esenciales para garantizar la seguridad y la comodidad" de los bomberos en sus intervenciones de emergencia.
El Acuerdo Marco permitirá a la ASEM 112 "simplificar y agilizar los procesos de contratación pública" al reunir en la misma fórmula la adquisición de distintos tipos de equipamiento. Así, se "optimizan los recursos y se asegura que el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid disponga siempre de los mejores medios".
Finalmente, el Gobierno autonómico ha destacado que el sistema de adjudicación se realizará por procedimiento abierto y con criterio único de precio, lo que permitirá garantizar la transparencia, la competencia entre empresas y también la eficiencia en el uso de recursos públicos.
- Ayuso defiende su viaje a Texas: 'Como no entienden la magnitud de lo que viene con la Fórmula 1, quédense con sus rencores
- Este es el pueblo donde vive Lucas, el cantante de 'Andy y Lucas', a media hora de Toledo
- Bajada del IBI y cambio en la tasa de basuras: así determina tu casa cuánto tendrás que pagar
- El único pueblo de Madrid al que el agua aún llega en camiones cisterna: 'Nos estamos haciendo mayores y queremos mejoras
- Horcher, el restaurante que ni David Copperfield pudo hacer desaparecer: 'Somos una aldea gala en medio de Madrid
- Hace 400 años había un almacén de hielo en el centro de Madrid: 'Como no había electricidad, se bajaba la nieve de la sierra
- Vox lanza una opa al voto de Ayuso en el cinturón sur de la Comunidad de Madrid
- Madrid aprueba una nueva rebaja del IBI e introduce el 'factor padrón' para la tasa de basuras en 2026