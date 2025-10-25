Madrid colabora con la ONU y la Agencia Espacial Europea en un estudio de emisiones de metano

El Ayuntamiento de Madrid está colaborando en un estudio científico, junto a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Agencia Espacial Europea, para detectar y reducir emisiones de metano en vertederos.

Se trata del proyecto 'Medusa', en el que el Consistorio de la capital es el responsable de coordinar las campañas de medición en el vertedero municipal de Las Dehesas, según ha informado el Consistorio en una nota.

Este trabajo servirá para avanzar en el conocimiento sobre las diferentes tecnologías de medición (campañas en tierra, estudios de dispersión con trazadores, estimaciones desde aeronaves e imágenes satelitales), así como en la cuantificación y control de las emisiones fugitivas de metano que se producen en un vertedero.

Es un proyecto pionero en el sector al aplicar conjuntamente en un vertedero las más relevantes metodologías de medición disponibles, lo que permitirá intercompararlas, calibrarlas adecuadamente y correlacionarlas entre ellas, para mejorar la precisión de sus medidas.

Sus resultados se conocerán en el año 2026 y podrán servir de referencia a cualquier otro vertedero en lo que tiene que ver con la cuantificación y control de las emisiones y, por extensión, en la lucha contra el cambio climático en la gestión de residuos.

Además del Ayuntamiento de Madrid junto al organismo dependiente de la ON del Observatorio Internacional de Emisiones de Metano (IMEO) y la Agencia Espacial Europea, participan en esta iniciativa varias universidades europeas (Universidad de Leicester, Universidad Técnica de Dinamarca), organismos públicos y empresas (Organización de Investigación Espacial Holandesa y GHGSat).

El Ayuntamiento de Madrid destaca su compromiso con la mejora del medio ambiente y el control de estas emisiones con su participación en este estudio, y que seguirá aportando todos sus medios para mejorar la gestión de los residuos y contribuir a la lucha contra el cambio climático en la gestión de vertederos.