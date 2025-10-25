Ana Carla Maza, Maya Delilah y Nesrine, algunas de las voces más "jóvenes" de la cuarta semana de JAZZMADRID

El Festival Internacional JAZZMADRID 2025, organizado por el Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, se adentra en su cuarta semana con algunas de las voces más "jóvenes" como Ana Carla Maza, Maya Delilah y Nesrine, que tocarán en La Sala Villanos.

Esta jornada pondrá de relieve las diferentes lenguas del jazz y demostrará su capacidad de expresarse en múltiples registros, desde el soul al funk, de la inspiración espiritual al groove o del lenguaje acústico al eléctrico, ha indicado el Consistorio de Madrid en un comunicado.

Este sábado, Chano Domínguez Trío estará en el teatro Federico García Lorca de San Fernando de Henares, con su "singular" aliento flamenco-jazz y entradas agotadas. Por otro lado, el domingo, Altagracia ofrecerá un concierto en la Sala Villanos, con la voz de la cantante madrileña Miryam Latrece, que realizará una incursión en los ritmos latinos junto al jazz contemporáneo.

El lunes 27 de octubre, será el turno de The Yellowjackets en el teatro Albéniz, como parte de la programación oficial organizada por Villanos del Jazz. El grupo estadounidense, con su trayectoria en el jazz fusión, mezclará instrumental, ritmos "sofisticados" y arreglos "elaborados". A lo largo de su recorrido han sido reconocidos en múltiples ocasiones, con nominaciones y premios en los DownBeat Critics Poll, entre otros galardones.

El mismo lunes por la noche, en la Sala Villanos, se presentará, ya con entradas agotadas, Shingo2 & Spin Master A - 1 Luv (SIC) Hexalogy, cuya música es una mezcla de jazz, hip hop experimental y spokenword. Una propuesta en la que "la improvisación poética, la expresividad de los poetas beat y las texturas electrónicas se entrelazan para producir un lenguaje híbrido".

Por otra parte, el próximo martes, en el mismo escenario, Ana Carla Maza ofrecerá un espectáculo en formación de cuarteto en el que confluyen su "sensibilidad" en el jazz moderno con referencias a la canción latinoamericana contemporánea.

El miércoles, le tomará el relevo Maya Delilah, una voz emergente británica que transita entre el soul-jazz, el pop introspectivo y la sensibilidad contemporánea. Su estilo vocal "íntimo", sus armonías "cuidadas" y su presencia escénica la sitúan entre las nuevas propuestas del panorama europeo.

La Sala Villanos también acogerá el jueves a Delvon Lamarr Organ Trio, una banda que recupera la tradición del jazz con un órgano Hammond, soul y groove clásico, y que presenta un repertorio con ecos de clubes nocturnos y una dinámica rítmica. La banda Freedonia tomará el escenario el viernes con su sonido contemporáneo, volcado hacia la fusión del jazz con elementos de pop y electrónica. Esa misma noche, Vhoor desplegará su propuesta de fusión jazz-electrónica con ingredientes de "experimentalismo" y beat.

Programación para el primer fin de semana de noviembre

El sábado 1 de noviembre, Nesrine abrirá la velada en el mismo escenario mostrando una voz "joven" que articula jazz contemporáneo con el soul y la música árabe. Más tarde la protagonista será la Red House Revival Reunion, una formación de blues-jazz que aporta un contrapunto estilístico dentro del festival, rescatando las raíces del género con guitarras y voces "melódicas".

Ese sábado por la noche, en el Café Despertar, Jazz con sabor a club de Madrid en Vivo presentará a Raquel Vega Quartet. Formada en Madrid y Nueva York y galardonada con el segundo premio a Mejor Armonicista por Harmonica UK en 2021, Raquel exhibe una voz respaldada por guitarra, contrabajo y batería.

Finalmente, el 2 de noviembre volverá Delvon Lamarr Organ Trio para cerrar esta semana con un concierto en el Teatro Jaime Salom de Parla, trasladando su repertorio de groove, improvisación y swing a otro escenario de la región.