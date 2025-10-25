REDES SOCIALES
"Me importa muchísimo porque fue el jersey de mi padre": Metro de Madrid pide "hacer magia" para encontrar un objeto perdido con gran valor sentimental
La red se vuelca para hallar en el Metro de Madrid un jersey perdido "con mucha carga emocional"
Cuando las redes sociales se unen por algo más que una tendencia o un meme se convierte en un acto de generosidad indiscutible. Esta semana, lo han hecho para ayudar a un viajero que buscaba desesperadamente un jersey gris de su padre fallecido, perdido en el Metro de Madrid el pasado miércoles 22 de octubre.
El joven, que dejó una nota escrita a mano en los pasillos del suburbano, explicaba con detalle su recorrido y pedía ayuda a quien pudiera haber encontrado la prenda. "Me importa muchísimo porque fue el jersey de mi padre que falleció", escribió, junto a su correo de contacto.
"Este miércoles 22/10 perdí mi jersey (Tommy Hilfiger, gris, XL, hombre) Alrededor de las 22:30-23:00 tomé la línea 3 entre Lavapiés y Embajadores, y luego la línea 5 entre Acacias y Puerta de Toledo. Me importa muchísimo porque fue el jersey de mi padre que falleció. Podría pagar para encontrarlo. Si lo tienes, por favor contáctame silver.moon4462@gmail.com".
La nota, sencilla pero cargada de emoción, no tardó en hacerse viral. Cientos de usuarios la compartieron en X (antes Twitter), movidos por la historia y por el valor sentimental de la prenda. La propia cuenta oficial de Metro de Madrid se sumó a la búsqueda, pidiendo a la red social que hiciera su "magia" para ayudar a encontrar "un jersey con mucha carga emocional".
Desde entonces, las respuestas se han multiplicado. Muchos usuarios han compartido mensajes de apoyo o experiencias parecidas, y otros se han ofrecido a estar atentos en las estaciones de las líneas 3 y 5, por si el jersey apareciera en algún vagón o banco del andén.
El protagonista de esta historia aún no ha informado de si ha conseguido recuperar la prenda, pero su mensaje ha logrado algo poco habitual: que el Metro, a menudo escenario de prisas y silencios, se convierta por un momento en un lugar de empatía compartida.
