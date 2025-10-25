"Me importa muchísimo porque fue el jersey de mi padre": Metro de Madrid pide "hacer magia" para encontrar un objeto perdido con gran valor sentimental

Cuando las redes sociales se unen por algo más que una tendencia o un meme se convierte en un acto de generosidad indiscutible. Esta semana, lo han hecho para ayudar a un viajero que buscaba desesperadamente un jersey gris de su padre fallecido, perdido en el Metro de Madrid el pasado miércoles 22 de octubre.

El joven, que dejó una nota escrita a mano en los pasillos del suburbano, explicaba con detalle su recorrido y pedía ayuda a quien pudiera haber encontrado la prenda. "Me importa muchísimo porque fue el jersey de mi padre que falleció", escribió, junto a su correo de contacto.

"Este miércoles 22/10 perdí mi jersey (Tommy Hilfiger, gris, XL, hombre) Alrededor de las 22:30-23:00 tomé la línea 3 entre Lavapiés y Embajadores, y luego la línea 5 entre Acacias y Puerta de Toledo. Me importa muchísimo porque fue el jersey de mi padre que falleció. Podría pagar para encontrarlo. Si lo tienes, por favor contáctame silver.moon4462@gmail.com".

La nota, sencilla pero cargada de emoción, no tardó en hacerse viral. Cientos de usuarios la compartieron en X (antes Twitter), movidos por la historia y por el valor sentimental de la prenda. La propia cuenta oficial de Metro de Madrid se sumó a la búsqueda, pidiendo a la red social que hiciera su "magia" para ayudar a encontrar "un jersey con mucha carga emocional".

Desde entonces, las respuestas se han multiplicado. Muchos usuarios han compartido mensajes de apoyo o experiencias parecidas, y otros se han ofrecido a estar atentos en las estaciones de las líneas 3 y 5, por si el jersey apareciera en algún vagón o banco del andén.

El protagonista de esta historia aún no ha informado de si ha conseguido recuperar la prenda, pero su mensaje ha logrado algo poco habitual: que el Metro, a menudo escenario de prisas y silencios, se convierta por un momento en un lugar de empatía compartida.