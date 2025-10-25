La hamburguesería que triunfa en la Sierra de Madrid gracias al producto local: "Tengo mi ganadería aquí al lado"

Roberto, vecino de Valdemorillo, trajo las primeras vacas de su pequeña ganadería desde Irlanda hace once años. Desde entonces, repartió esta excelente carne, originaria de los condados escoceses de Aberdeenshire y Angus, entre amigos y allegados, que disfrutaban en sus casas del sabor único de esta raza de reses. Pero, hace un par de años, Roberto quiso dar un paso más. "Las opciones eran o abrir una carnicería o una hamburguesería. Las buenas críticas que me daban amigos y familiares de la carne y el contexto del pueblo me invitaron a decantarme por esto", explica a El Periódico de España.

Grill Angus Burger se sitúa en el número 41 de la Calle San Juan, en este histórico municipio cercano a San Lorenzo de El Escorial. Pero no hablamos de una hamburguesería cualquiera. "Cuidamos todo el proceso: criamos los terneros, cuidamos a las vacas y escogemos selectivamente el producto que vamos a servir en el restaurante", subraya Roberto. El resto de ingredientes de sus 'filetes rusos', que complementan a la perfección la carne y suscitan una explosión de sabor carnívoro en el paladar, también son frescos y de proximidad.

"Todo está hecho con mucho cariño"

El seguimiento en primera persona de toda la cadena de producción es el principal secreto del restaurante, en palabras de su propio dueño. "Todo está hecho con mucho cariño", destaca. En la carta del mismo podemos encontrar un buen surtido de entrantes, entre los que sobresalen las chistorritas con patata paja, los aros de cebolla con salsa GAB o la oreja a la plancha. Sus ensaladas también son una buena opción para abrir bocado. En este sentido, desde este medio recomendamos encarecidamente probar su ensaladilla GAB, elaborada a base de patata asada, zanahoria, huevo, guisante, piquillos, atún y espárragos.

En lo referente a las hamburguesas, Grill Angus Burger ofrece dos tipos: las smash, cocinadas aplastando la carne contra una plancha; y las de carbón, preparadas mediante parrilla. Para Roberto, estas segundas dan un toque diferencial a su negocio. "Creo que el carbón le da otro toque a la carne, suelen dejar muy buena impresión a los clientes", indica.

Hamburguesas artesanales en Valdemorillo. / CEDIDA

Las hamburguesas artesanales Burst, con rúcula frita, huevo, provolone y mayonesa trufada; Jack, con hoja de roble, cebolla caramelizada, queso de cabra y piquillos al Bourbon; o GAB, con carne de res mechada, queso, cebolla crujiente y salsa Emmy; son algunas de las alternativas más preferibles dentro de una carta que no deja de ganar fama en la zona oeste de la Sierra de Madrid.