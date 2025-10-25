TRANSPORTE
EMT refuerza desde este sábado su servicio en líneas de autobuses con destino a los cementerios por Todos los Santos
El refuerzo tiene como objetivo facilitar el acceso de los ciudadanos a los distintos camposantos madrileños, ante el previsible aumento de la demanda durante estos días
EP
La Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT Madrid) incrementará desde este sábado y hasta el próximo 2 de noviembre la dotación de autobuses en sus líneas de autobús que conectan con los principales cementerios de la capital, con motivo de la festividad de Todos los Santos.
El refuerzo tiene como objetivo facilitar el acceso de los ciudadanos a los distintos camposantos madrileños, ante el previsible aumento de la demanda durante estos días, ha indicado la EMT.
En concreto, incrementará el servicio en las líneas 25 (Plaza de España - Casa de Campo); 106 (Manuel Becerra - Vicálvaro); 108 (Oporto - Cementerio de Carabanchel); 110 (Manuel Becerra - Cementerio de La Almudena); 113 (Méndez Álvaro - Ciudad Lineal); 118 (Embajadores - La Peseta) y en los servicios especiales Plaza Elíptica-Cementerio Sur y Plaza de Castilla-Cementerio de Fuencarral.
Según explica la empresa municipal, estos refuerzos se han planificado en función de la demanda estimada, siendo el 1 de noviembre el día de mayor incremento del servicio, con la incorporación de hasta 12 autobuses adicionales en las líneas convencionales y 5 autobuses en los servicios especiales durante el horario de mañana.
Estos refuerzos se han planificado en función de la demanda estimada, siendo el 1 de noviembre el día de mayor incremento del servicio, con la incorporación de hasta 12 autobuses adicionales en las líneas convencionales y 5 autobuses en los servicios especiales durante el horario de mañana.
En detalle, en el caso del Cementerio de La Almudena, serán las líneas 106, 110 y 113, y para el Cementerio Sur-Carabanchel, los refuerzos serán en líneas 108, 118 y SE Plaza Elíptica.
Para el Cementerio Sur Cementerio de Fuencarral se incrementará el servicio del SE Plaza de Castilla-Cementerio de Fuencarral y, finalmente, en el caso del Cementerio de San Isidro, el refuerzo seaá en la línea 25.
- Ayuso defiende su viaje a Texas: 'Como no entienden la magnitud de lo que viene con la Fórmula 1, quédense con sus rencores
- Este es el pueblo donde vive Lucas, el cantante de 'Andy y Lucas', a media hora de Toledo
- Bajada del IBI y cambio en la tasa de basuras: así determina tu casa cuánto tendrás que pagar
- El único pueblo de Madrid al que el agua aún llega en camiones cisterna: 'Nos estamos haciendo mayores y queremos mejoras
- Horcher, el restaurante que ni David Copperfield pudo hacer desaparecer: 'Somos una aldea gala en medio de Madrid
- Hace 400 años había un almacén de hielo en el centro de Madrid: 'Como no había electricidad, se bajaba la nieve de la sierra
- Vox lanza una opa al voto de Ayuso en el cinturón sur de la Comunidad de Madrid
- Madrid aprueba una nueva rebaja del IBI e introduce el 'factor padrón' para la tasa de basuras en 2026