Del silencio de Raúl al despido de Schuster: cinco momentos del clásico que no recordabas

Real Madrid y Barça suman 261 cara a cara a lo largo de la historia. Hasta en 104 ocasiones la victoria sonrió al conjunto culé, 51 de ellos finalizaron con empate en el marcador y el equipo blanco celebró la victoria en 106 partidos. Los dos gigantes del fútbol español se ven las caras de nuevo en el Santiago Bernabéu (domingo, 16:15 horas) para dar vida a un nuevo capítulo de esta rivalidad. El equipo dirigido por Xabi Alonso llega líder con dos puntos de ventaja respecto a los culés. Ahora, repasamos cinco momentos que tuvieron lugar en los clásicos y ya no recordabas.

El silencio de Raúl en el Camp Nou

En la temporada 1999/00, el Real Madrid visitaba el Camp Nou. Los azulgrana ganaban 2-1, pero Raúl González anotó en el minuto 86 el segundo tanto de los blancos, también en su cuenta particular, para poner la igualada en el marcador y dejar una celebración para la historia. Un gol al más puro estilo Raúl, atacando el espacio de la defensa azulgrana y superando a Hesp con una suave 'picadita'. El delantero se llevó el dedo a los labios, mandando callar a los 90.000 aficionados que ocupaban una butaca en el Camp Nou.

"Fueron las circunstancias de ese momento, de ese partido. Está claro que esa imagen, esa fotografía ha quedado para la historia. Pero mi relación con compañeros del Barcelona, el club y la afición ha sido de gran respeto. Sin embargo, hay momentos que en el terreno de juego, la tensión... me dio por hacer eso. Ha quedado ahí. Lo dejo como algo anecdótico", explicaba Raúl años después sobre esa acción.

La ovación del Bernabéu a Ronaldinho

Años más tarde, en la temporada 2005/06, el clásico liguero disputado en el Santiago Bernabéu pasó a la historia, no tanto por el resultado, sino por la sonora ovación que profesó el estadio de Chamartín a Ronaldinho, jugador del eterno rival. Gran parte del estadio aplaudió al extremo culé, rendidos ante su innegable exhibición. El brasileño consiguió un doblete para sumar tres puntos en una Liga que finalmente acabó conquistando el Barça. En diciembre de ese mismo año, el ‘10’ recibió el balón de oro, consagrándose como el mejor jugador del mundo.

El entrenador del Real Madrid, Bernd Schuster, en un instante del partido de su equipo. / JUAN CARLOS HIDALGO / EFE

El despido de Schuster

El siguiente de los acontecimientos no tuvo lugar sobre el terreno de juego. Corría la temporada 2008/09, el Real Madrid venía de conquistar LaLiga de la mano de Bernd Schuster, pero en la siguiente temporada el equipo había perdido toda la identidad que lo había llevado a lo más alto hace tan solo unos meses. El conjunto blanco cayó derrotado ante el Sevilla (3-4) en el Santiago Bernabéu y la siguiente jornada viajaba a Barcelona. En la rueda de prensa posterior al choque con los andaluces, Schuster emitió un discurso que nada gustó en la dirección deportiva blanca, liderada por Pedja Mijatovic. "Me parece imposible que podamos ganar el sábado al Barça en el Camp Nou", sentenciaba el alemán.

Día y medio más tarde de la desafortunada comparecencia del técnico alemán, el Real Madrid cesó a Bernd Schuster y anunció el fichaje de Juande Ramos. "Me tiene cansado con sus provocaciones. Primero lo de Getafe, diciendo que no le dolió la derrota, y ahora esta salida de pata de banco arrojando la toalla para el partido de Barcelona. No podemos seguir así", justificaba Mijatovic.

Los jugadores del FC Barcelona hacen pasillo de honor al Real Madrid antes del inicio del partido. / Chema Moya / EFE

El pasillo al Madrid

En un tiempo en el que hacer el pasillo al campeón se ha convertido en un acto avergonzante para el que lo realiza, en lugar de reconocer la victoria del rival como así lo reivindican los valores del deporte, cabe destacar que en la temporada 2007/08, precisamente con Bernd Schuster a los mandos del equipo blanco, el Barça hizo pasillo al Real Madrid a consecuencia de su reciente título de Liga. Los madridistas golearon al conjunto dirigido por Rikjaard con goles de Raúl, Robben, Higuaín y Van Nistelrooy. Thierry Henry convirtió el tanto del equipo culé.

El año de los 5-0

Para la historia de los clásicos quedan estos dos recuerdos. En la campaña 19944/95, el Real Madrid de Jorge Valdano destrozó al Barça de Johan Cruyff por 5-0 en el Bernabéu. Brilló un excelso Iván Zamorano y un jovencísimo Raúl González asomaba la cabeza en el primer equipo del Real Madrid. Un año antes, fue el Barça en el Camp Nou el que le propinó una goleada idéntica al Madrid de Benito Floro. Este encuentro quedó marcado por la 'cola de vaca' de Romario sobre Iván Helguera. Esta situación representa a las mil maravillas el funcionamiento de este tipo de partidos. No importa el contexto, tampoco el escenario. Encuentros diferentes, en los que todo puede ocurrir.