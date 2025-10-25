SEMANA DE LA CIENCIA
Bacterias de huerto, 'escape rooms' científicos y misiones espaciales: Madrid se vuelca con la ciencia
La XXV Semana de la Ciencia y la Innovación ofrece más de 1.600 actividades gratuitas del 3 al 16 de noviembre en 45 municipios de la región
Las inscripciones para participar en esta edición ya están abiertas y pueden realizarse a través de la página web del evento
La Comunidad de Madrid acogerá del 3 al 16 de noviembre la XXV edición de la Semana de la Ciencia y la Innovación, una cita que se ha consolidado como el mayor evento de divulgación científica de Europa, según avanza la Comunidad a través de un comunicado. Este año, más de 700 instituciones y 3.200 profesionales se han volcado en la organización de más de 1.600 actividades gratuitas dirigidas a todos los públicos en 45 municipios de la región.
Las enfermedades neurodegenerativas, la tecnología aeroespacial y el Año Internacional de la Ciencia y la Tecnología Cuántica centrarán los contenidos principales de esta convocatoria, que ofrecerá un amplio abanico de propuestas tanto presenciales como virtuales.
De bacterias de huerto a comunicación cuántica
La programación incluye cursos y talleres, mesas redondas, conferencias, jornadas de puertas abiertas, visitas guiadas, itinerarios didácticos, excursiones, exposiciones y proyecciones, además de concursos y premios. Entre las actividades más destacadas, los Institutos Madrileños de Estudios Avanzados (IMDEA) proponen jugar con la comunicación cuántica segura para proteger mensajes de posibles intrusos, tejer el cerebro con biomateriales avanzados o explorar el mundo microscópico de las bacterias de un huerto.
La Universidad Complutense llevará a los participantes en un viaje histórico de la horchata desde Egipto hasta el espacio y enseñará a formular medicamentos a partir de plantas. Por su parte, la Universidad de Alcalá mostrará cómo la criminalística se apoya en la tecnología, mientras que la Rey Juan Carlos pondrá a prueba la agilidad mental de los visitantes con un escape room científico en un laboratorio de materiales.
Manuscritos falsos y alergias en tubo de ensayo
El Archivo Histórico Provincial de Madrid abrirá sus puertas para mostrar el trabajo de la práctica caligráfica en la detección de manuscritos falsos. La Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario La Paz reproducirá alergias en un tubo de ensayo y explorará cómo la luz y el color revelan huellas moleculares en nuestras células.
La Nave, por su parte, propondrá una misión espacial en la que los participantes diseñarán satélites y soluciones tecnológicas para el cuidado del planeta, una actividad que combina la divulgación científica con la concienciación medioambiental.
Con un cuarto de siglo de trayectoria, la Semana de la Ciencia y la Innovación se consolida como una ventana privilegiada para acercar la investigación y el conocimiento científico a la ciudadanía madrileña, fomentando las vocaciones científicas entre los más jóvenes y generando debate sobre los retos del futuro.
