Unas 8.000 personas claman en Madrid por una pensión mínima igual al SMI y sin brecha de género

Unos 8.000 manifestantes han protestado este sábado por las calles de Madrid para exigir que las pensiones mínimas se igualen al salario mínimo interprofesional (SMI) y para acabar con la brecha de género, con el objetivo de que estas prestaciones sean "realmente dignas".

Convocada por la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones (Coespe), la protesta, iniciada en Atocha y que ha llegado a Sol pasando por el Congreso de los Diputados, también ha reivindicado la necesidad de ligar las pensiones a los incrementos del IPC "real".

Los pensionistas han denunciado que cada año están perdiendo poder adquisitivo y que las actuales prestaciones son "insuficientes para poder llevar una vida digna", según el comunicado de Coespe, por lo que inciden en equiparar ese salario al del SMI.

La manifestación también ha reclamado poner fin a las privatizaciones de los planes de pensiones de empleo, además de exigir las jubilaciones anticipadas sin penalización para aquellos que hayan cotizado 40 años, en una protesta a la que han asistido unas 8.000 personas, según la Delegación del Gobierno en Madrid.

La protesta también ha contado con otras entidades, como el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria (MPEH), el Movimiento Andaluz en Defensa de las Pensiones Públicas (MADPP) o la Coordinadora Estatal de Pensionistas, que han exigido una compensación del 3,8 % que han perdido en los últimos años las pensiones.

Asimismo, han reclamado no destinar "ni un euro para armamento ni para la guerra" y que ese gasto militar vaya a fines sociales.