Vox lanza una opa al voto de Ayuso en el cinturón sur de la Comunidad de Madrid

El crecimiento de Vox en las encuestas y la redefinición de la relación entre la formación de ultraderecha y el PP en la escena nacional está teniendo su impacto también en la política regional. Los dos partidos mantienen acuerdos de gobierno en alrededor de una treintena de municipios de la región, entre ellos Móstoles y Alcalá de Henares, los dos municipios más poblados de la Comunidad de Madrid después de la capital, mientras en el plano autonómico escenifican su enfrentamiento jueves tras jueves en la Asamblea. Ayer mismo en la cámara de Vallecas, Isabel Díaz Ayuso tildaba de "cateto" el discurso de la formación de ultraderecha.

Los de Abascal sienten, en cambio, que pueden crecer en voto. Y piensan particularmente en una zona de gran relevancia en la región, tanto por su peso demográfico como por su simbolismo, históricamente vinculada al bloque progresista, el cinturón sur. En el partido consideran que en municipios como Getafe, Fuenlabrada o Parla, gobernados por el PSOE, en algunos casos en coalición, pero también en Alcorcón o Pinto, con alcaldes populares, pueden arrebatar apoyos al PP de Ayuso además de captar electores desencantados de la izquierda. Y se van a movilizar para ello.

La formación suele aprovechar actos de calle para ganar foco como trató de hacer el pasado septiembre en una suerte de concentración prohibida por la Delegación de Gobierno frente al centro de menores de Hortaleza después de la detención de un residente por la violación de una chica de 14 años. Lo que lanzarán ahora es una campaña bajo el título de Madrid Sur En Pie para recorrer esos municipios y "conocer de primera mano", apuntan, las reivindicaciones de sus habitantes.

"Vamos a escuchar a unos vecinos que se sienten completamente huérfanos y completamente abandonados por las promesas incumplidas por parte del Gobierno regional y una izquierda preocupada por la ideología, por chorradas", asegura la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino.

El partido aumentó tímidamente su voto en toda esta zona en las elecciones de 2023, en las que se movió en porcentajes del 10% de los sufragios, similares al resto de la región. Pero ahora soplan otros aires. Aseguran no manejar sondeos, pero trasladan que el PP tiene "miedo" de su crecimiento. La propia Moñino lo expresaba así esta semana en una entrevista en El País.

El voto joven

La campaña que ahora pondrán en marcha recorrerá también distritos del sur de la capital como Carabanchel, Usera o Latina. En este último, de hecho, en concreto en el barrio de Aluche, será donde se lance el próximo 5 de noviembre. Allí acompañarán a Moñino Samuel Vázquez, portavoz nacional de Vox de Seguridad e Inmigración, y Carlos Hernández Quero, portavoz del partido, también nacional, en materia de Vivienda. Dos perfiles que pretenden incidir, por un lado, en el discurso habitual del partido que asocia inmigración con inseguridad y, por otro, en un asunto que apela directamente a los jóvenes.

Es otro de los colectivos a los que se busca atraer Vox. De 34 años, Quero, diputado en el Congreso y miembro del Comité Ejecutivo Nacional del partido desde el pasado febrero, cuando sustituyó al exvicepresidente de Castilla y León, Juan García Gallardo, es una de las figuras en ascenso en la formación a quien se supone capacidad para conectar con su generación. Incluso Moñino ayer en la Asamblea aparcó el tema de la inmigración con que suele interpelar a Ayuso en cada sesión de control para preguntar por jóvenes y salud mental.

El impulso movilizador de Vox proseguirá dos días después en la Universidad Complutense, donde ya hizo ruido hace unos meses. La portavoz regional anunciaba ayer que volverá a la Facultad de Ciencias Políticas el 7 de noviembre tras los incidentes de la pasada primavera, cuando acudió a un acto que había sido previamente aplazado entre la oposición de decenas de estudiantes y finalmente no pudo acceder.