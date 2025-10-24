Tapas, libros, trenes, marisco, y mucho más: los cinco planes para disfrutar de Madrid esta semana

Madrid se llena de propuestas para todos los gustos y bolsillos durante esta semana. Desde un viaje al pasado ferroviario hasta una ruta gastronómica por Lavapiés o una feria con sabor a mar gallego, la capital ofrece un sinfín de actividades para disfrutar del tiempo libre.

Día del Tren

El Museo del Ferrocarril celebra este sábado el Día del Tren con una jornada de puertas abiertas para conmemorar la inauguración del primer ferrocarril peninsular, la línea Barcelona-Mataró, en 1848. Los visitantes podrán acceder gratuitamente al museo, entrar en varios trenes históricos de la exposición permanente, participar en visitas guiadas por Delicias y disfrutar de teatro, talleres infantiles y foodtrucks.

Tapapiés 2025

Uno de los eventos gastronómicos más esperados por los madrileños. El barrio de Lavapiés sigue inmerso en su tradicional cita gastronómica Tapapiés, que se prolongará hasta el 26 de octubre. Más de 100 bares y restaurantes ofrecen tapa y botellín por 3,50 euros, acompañados de conciertos gratuitos, espectáculos callejeros y actividades infantiles que llenarán de vida las plazas del barrio durante diez días.

Feria del Marisco

El Centro Multiusos de Las Rozas acoge hasta el 26 de octubre la Feria del Marisco Gallego, una oportunidad para degustar productos auténticos del norte. El pulpo se erige como protagonista absoluto, aunque también habrá nécoras, centollos, bueyes de mar, almejas o mejillones. Un plan perfecto para quienes quieran saborear Galicia sin salir de Madrid.

Festival Getafe Negro

El festival literario Getafe Negro celebra una nueva edición con más de 60 actividades dedicadas al género negro: mesas redondas, cine, radio en directo, teatro, talleres y clubes de lectura. Participan más de 80 autores nacionales e internacionales, entre ellos el holandés Thomas Olde Heuvelt, admirado por Stephen King, además de Clara Usón, Carlos Zanón, Susana Martín Gijón, Manu Marlasca, Luis Rendueles, Silvia Intxaurrondo y Concha Calleja.

Las actividades se reparten entre el Espacio Mercado, la Fundación Mutua, los Cines Renoir y varias bibliotecas y librerías de Madrid.

Mercado Medieval de El Escorial

Del 24 al 26 de octubre, El Escorial se convierte en un escenario de época con su Mercado Medieval. Más de 80 puestos de artesanía, alimentación y productos tradicionales llenarán las calles, acompañados de bufones, trovadores, caballeros y damas al son de gaitas y tambores.

No faltarán espectáculos familiares, zona de juegos y un ambiente que promete trasladar a los visitantes a plena Edad Media.