El tándem que ha dado vida a 'Estiro', un centro especializado en fisioterapia y fisioestética: "El estiramiento es calidad de vida"

Con un estudio único en la calle Serrano y una propuesta novedosa, a la vez que sencilla, Juan Antonio Samaranch, nieto del ex presidente del Comité Olímpico Internacional y emprendedor vinculado al deporte, y Elena Morales, fisioterapeuta y osteópata con más de dos décadas de experiencia, han concebido Estiro, un centro especializado en estiramiento personal con fisioterapia y fisioestética. Todo ello con el objetivo de convertir el estiramiento, hasta ahora el gran olvidado del cuidado físico, en una rutina diaria estructurada y eficaz. Desde su apertura a finales de julio, Estiro ha superado las 400 sesiones en apenas seis semanas, con una tasa de repetición del 85%. Ahora, ambos conversan con EL PERIÓDICO DE ESPAÑA y valoran el recibimiento del proyecto en sus primeras semanas de vida.

Estas cifras reflejan no solo la buena acogida, sino que demuestra que el estiramiento personal es un método eficaz y necesario. Con ello, Estiro confirma su propósito de liderar una nueva categoría de bienestar, consolidando este modelo en Madrid y "con el objetivo de abrir nuevos centros en España los próximos meses". Ofrece sesiones one-to-one, adaptadas y personalizadas al cliente, que previenen lesiones, alivian tensiones y mejoran la calidad de vida.

Técnicas de trabajo de Estiro. / NACHO BORRELLA

Pregunta: Los comienzos suelen ser complicados, ¿cómo nace Estiro?

Juan: Hicimos un viaje a Estados Unidos. En la costa oeste, empezamos a ver mucho Game Stress y similares. No sabíamos exactamente lo que era, pero venían a ser centros de estiramiento, parecidos a lo que hemos montado nosotros. Entonces, nos quedamos con la copla después del viaje y al volver a España lo empezamos a analizar. Resulta que es un modelo de negocio que en Estados Unidos va con un tiro. Stress Lab, que es el principal, tiene más de 500 locales en Estados Unidos.

También vimos que en el mundo asiático hay otro mercado muy grande. Entonces, viendo que era un modelo de negocio que siempre parece que tiene éxito en otras geografías decidimos traerlo a España. Más aún teniendo en cuenta cómo de implicada está la gente en Madrid con toda la industria del deporte y la salud.

Elena: Yo llevo años recomendándole a todos mis pacientes que tenían que estirar, es fundamental. Y no solo es que crea firmemente en todos los beneficios superdemostrados de los estiramientos, es algo que he visto claramente en mi experiencia con mis pacientes. Todos aquellos que estiran mejoran muchísimo más rápido, la calidad de vida es muchísimo más alta. Y bueno, no solo para prevenir lesiones, que eso es bastante importante, sino para sentirnos muchísimo mejor. Somos un equipo y nos complementamos bastante bien. Juan tiene conocimientos relacionados con el mercado y yo con la práctica.

Pregunta: Y a nivel personal, ¿cómo surge esta relación?

Respuesta: Yo (Juan) necesitaba fisioterapeuta desde hace ya tiempo y me recomendaron a Elena. Había pasado por varios fisios y ninguno conseguía solucionar mis problemas. Al final con Elena se consiguió. Nos conocemos desde hace ya muchos años. A base de vernos y hablar mucho durante las sesiones vimos esta oportunidad de mercado en Estados Unidos que nos acercó aún más.

Pregunta: Toman nota del modelo estadounidense y lo aplican en Madrid, ¿por qué en esta ciudad?

Respuesta: Para empezar, los dos somos de Madrid, entonces también era la decisión más obvia. Pero también hay una explicación más allá. Más o menos desde la COVID, Madrid ha experimentado un boom en cuanto a wellness y fitness. También hablamos de una ciudad internacional. Vas caminando por la calle y te puedes encontrar con gente de diferentes partes del mundo. Solo por cómo está creciendo Madrid es una gran oportunidad. Es la ciudad más grande de España y la capital. Hay un montón de sitios de entrenamiento personal, también de entrenamiento funcional, de CrossFit, de fuerza, de cardio, pero no hay ningún sitio destinado al estiramiento. Es ahí donde aparecemos nosotros.

Pregunta: Estos últimos días he estado informándome en su plataforma, redes sociales, su web... Se dan a conocer como un centro especializado en fisioterapia y fisioestética, ¿qué significa este último concepto?

Elena: Fisioestética realmente son tratamientos 360 grados. Para sentirse y verse mejor, pero aplicados siempre por profesionales. Nosotros tenemos el aparato de Indiba, está muy codiciado en el mundo del deporte para el recovery, rehabilitación, pero también tiene una componente estética muy importante. Y la gran diferencia es que nosotros no lo aplicamos por medio de una esteticista, sino que son profesionales que saben qué estructura tienen que estimular, dónde tienen que tocar...

Pregunta: ¿Qué os diferencia de otros centros de fisioterapia, yoga, entrenamiento personal o similares que se puedan encontrar en Madrid?

Elena: Lo normal en la gente es no dedicar más allá de cinco minutos a estirar. De hecho, muy poca gente estira. La gente que practica yoga o pilates se conforman con eso, pero la gran diferencia es que se producen elongamientos de la musculatura, alargamiento, elongamiento, pero no es un estiramiento pasivo, es un estiramiento activo, una contracción excéntrica del músculo. Entonces, realmente, sí se está produciendo una elongación, pero no a un estiramiento. De esta forma, mucha gente está engañada en este sentido. Nosotros vamos más allá y damos recomendaciones a la gente para que estiren todos los días en su casa, por lo menos una vez o dos a la semana, es superrecomendable hacer un estiramiento profundo, pasivo, con un profesional que sabe perfectamente cómo hacer la técnica, hasta dónde debe reforzar... Y lo más importante de todo es no lesionar otras zonas.

Otra cosa que nos diferencia mucho de otros competidores, incluso desde el mundo americano, es que ellos dan una formación a cualquiera. Y nosotros tenemos una condición, que fuese gente que tuviese estudios de anatomía y patología. Y, por último, son tratamientos que responden, obedecen y solucionan problemas reales. Esto es absolutamente personalizable a cada persona, cada día, en cada momento.

Instalaciones de Estiro, ubicado en Serrano. / NACHO BORRELLA

Pregunta: Imaginen que un cliente nuevo llega a su centro, ¿cuál es el proceso a seguir?

Elena: Tenemos dos tipos de sesiones, de veinticinco y de cincuenta minutos, las de veinticinco, eso, hemos tenido que paquetizar de alguna forma, ¿no? Pero todo esto es superpersonalizable. Son estiramientos pasivos, tú como usuario no tienes que hacer nada, solo aguantar el estiramiento. Pero lo que me encanta es que esto se notan los resultados desde la primera sesión. Tú vas al fisio, y según lo que tengas, necesitas dos o tres sesiones para que se note. Esto da resultados desde el momento que pones el pie en el suelo. O sea, todo el mundo se siente como más libre, más ligero...

Pregunta: ¿Y cómo de importante es, más allá de sus sesiones, continuar con el proceso de estiramiento desde casa y forjar una rutina?

Respuesta: Es vital. Yo creo que a la gente le gusta mucho que también les damos consejos, porque hay que estirar todos los días. A la gente, por lo general, le suele dar mucha pereza. Y si tengo una hora para hacer ejercicio e ir al gimnasio, aprovecho hasta el último minuto para levantar más peso y me voy corriendo. En el momento que tú lo incluyes como rutina te engancha porque es que te das cuenta de que es que te sientes mejor.

Pregunta: Abrieron las puertas a mediados de julio, ¿cómo valoran estos primeros meses y la acogida de la gente?

Respuesta: Aprovechamos ese mes de julio y agosto para hacer una especie de soft opening en el que no avisamos prácticamente a nadie, para traer sobre todo amigos, ir haciendo la rodadura del local y luego ya en septiembre sí que hicimos nuestro primer mes oficial. Desde el primer momento ha ido mejor de lo que pensábamos, las cifras así lo refrendan. Estamos muy contentos porque todo el mundo sale encantado y te reconforta saber que estás ayudando a la gente.

Pregunta: ¿Se atreven con un reto en el corto plazo?

Respuesta: El primer objetivo es abrir un nuevo centro el año que viene, si todo va bien, incluso dos. Y luego abrir en otras ciudades, principalmente en Barcelona. Es la segunda más grande. Si al final vemos que esto funciona, se puede abrir uno prácticamente en casi todas las ciudades medianamente grandes de España.

Pregunta: Para aquellos que aún no conozcan Estiro, ¿qué les dirían para animarles a probar la experiencia de visitar su centro?

Juan: Lo primero es que es muy fácil venir, sobre todo por las facilidades que hemos dado al reservar. También puedes venir con un amigo. Son sesiones de veinticinco minutos y vas a notar mejoría en cuanto te bajes de la camilla.

Elena: Para mí todo se resume en un eslogan. El estiramiento es calidad de vida. Ven un día a probarlo y estamos seguros de que te va a encantar y vas a repetir.