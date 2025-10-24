SIERRA DE MADRID
Rescatan a un joven tras caer ocho metros cuando escalaba en La Pedriza
El escalador, de 24 años, sufrió lesiones moderadas en una zona de difícil acceso que alargó la intervención de los servicios de emergencias
Europa Press
Un joven escalador de 24 años ha sido rescatado este jueves al precipitarse ocho metros en el Risco de la Vela de La Pedriza y sufrir lesiones de carácter moderadas.
Fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid han explicado que fue el propio escalador el que dio el aviso a sus padres y éstos a los servicios de emergencias.
Debido al fuerte viendo en la zona, el Grupo Especial de Rescate en Altura de la Comunidad de Madrid (GERA) ha tenido que acceder a pie para rescatarlo y se ha descolgado de unos cuarenta metros para asistir al herido en una intervención que se extendió durante seis horas.
Tras estabilizarlo e inmovilizarlo con la ayuda del enfermero del Summa 112, lo han descolgado 20 metros desde una repisa. Desde ahí han de perchearlo durante 3,5 horas hasta llegar al parking de Cantocochino, para trasladarlo posteriormente al hospital.
