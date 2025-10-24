Del Real Madrid - Barça disputado en Venezuela a las pretemporadas en Estados Unidos: esto dice la historia de los clásicos 'amistosos'

Semana de clásico en LaLiga. Ambiente de partido grande. Real Madrid y Barça se ven las caras en el Santiago Bernabéu (domingo, 16:15 horas) en plena disputa por alcanzar el liderato de la competición doméstica. Una rivalidad que atraviesa un momento de máxima tensión con el 'caso Negreira' en el escaparate y los vídeos arbitrales de Real Madrid TV en el foco. Un clima de crispación, generalmente arbitral, potenciado en las últimas semanas por el distanciamiento entre ambas entidades después de que el Barça se alejara del proyecto de la Superliga ideado por Florentino Pérez. Tampoco ha ayudado a acercar posturas el intento por parte del conjunto catalán, de la mano de LaLiga, de disputar el encuentro ante el Villarreal en territorio americano. Pero, pese a estar frente a una de las mayores rivalidades de la historia del deporte, en el recuerdo quedan hasta 41 partidos de carácter amistoso que han disputado estos dos conjuntos.

La mayoría de estos duelos se disputaron en la primera mitad del siglo XX. Antes del nacimiento de LaLiga en 1928 era habitual que Real Madrid y Barça se midieran en encuentros de pretemporada. El primero de ellos tuvo lugar en Barcelona en 1906. El conjunto catalán no atravesaba una situación económica boyante, tampoco a nivel institucional, y la desaparición del club estuvo realmente cerca de consumarse. El equipo azulgrana no contaba con futbolistas suficientes para disputar los partidos y los socios no respondían en la grada. Es por ello que decidió invitar al Real Madrid a la Ciudad Condal para disputar el primero de los amistosos de esta larga saga. El partido se disputó en el campo de la calle Muntaner con 4.000 aficionados en las gradas. El Barça se impuso 5-2, pero tras el pitido final el conjunto blanco se mostró visiblemente enfadado por el trato recibido y en la cena conmemorativa posterior al partido hubo momentos de tensión entre ambos conjuntos.

En la siguiente década llegaron nuevos enfrentamientos. Fue una etapa realmente prolífica en esta materia. En la Navidad de 1911 se disputaron dos encuentros, nuevamente en Barcelona. En 1913 y 1916 se repitió el experimento tras el éxito conseguido. Ya en 1917, el clásico amistoso se trasladó a Madrid para disputar la Copa Foronda. El conjunto blanco, con un joven Santiago Bernabéu entre sus filas, se impuso en estas dos ocasiones. En octubre de 1922, el clásico se jugó en Zaragoza. Dos victorias del conjunto culé reforzaron su posición como claro dominador del fútbol español en la época. Los últimos amistosos entre estos dos conjuntos antes del inicio de LaLiga se disputaron en 1927, uno de ellos se jugó en Les Corts y otro en el antiguo Chamartín, ambos saldados con victoria culé.

El inicio de la competición liguera ayudó a potenciar aún más dicha rivalidad, pero se agotaban las fechas para disputar encuentros más allá de LaLiga. Hubo que esperar a 1932 para volver a disfrutar de un clásico en pretemporada. Una vez concluida la Guerra Civil, las competiciones deportivas retomaron el pulso. En la década de los 40, volvieron a ser numerosos los enfrentamientos entre ambas entidades.

El clásico se mudó a Venezuela en 1982

En 1957, Real Madrid y Barça se congregaron en Chamartín para disputar el Partido de la Amistad. Los siguientes llegaron en el Trofeo Ramón de Carranza, en las ediciones de 1959 y 1968. El Real Madrid llegaba a la cita como campeón de Europa mientras que el Barça lo hacía como vencedor en LaLiga. Ambos se cruzaron en la final del torneo disputado en Cádiz y estrellas de la talla de Gento, Luis Suárez o Di Stefano formaron parte del encuentro. Los madridistas se llevaron el primero de los partidos para que, casi una década después, los azulgrana se vengaran en las semifinales del trofeo impulsado por el conjunto gaditano.

En plena etapa de preparación del Mundial 1982 disputado en España, Real Madrid y Barça viajaron a Venezuela para disputar el primer clásico lejos de nuestras fronteras. La Copa Presidente de la República, que tuvo como participantes a Real Madrid, Barcelona, Inter de Milán y Oporto, enfrentó a los equipos españoles en la pelea por el tercer puesto. Un solitario tanto de Del Bosque otorgó la victoria a los blancos.

La era del clásico en Estados Unidos

Los últimos encuentros entre estos dos equipos disputados en el siglo XX se deben a la organización de un recién nacido Canal+. Con el objetivo de atraer abonados, se llevó a cabo un partido entre los dos clubes más grandes del fútbol español. En esta iniciativa se congregaron las secciones de fútbol y baloncesto de ambas entidades. En el encuentro de ida disputado en el Santiago Bernabéu, los blancos se impusieron por 3-1. Ya en Barcelona, el 1-1 puso fin al Desafío de Canal+.

En este 'nuevo' fútbol, hubo que esperar a 2017 para volver a ver un encuentro amistoso entre Real Madrid y Barça. El clásico se trasladó a Miami, convirtiéndose en el segundo partido entre estos dos conjuntos lejos de territorio español. El conjunto culé se llevó el primer clásico de la historia de la International Champions Cup, el torneo de pretemporada encargado de acoger estos encuentros. En 2022, el partido por antonomasia del fútbol español se trasladó a Las Vegas. El Barça volvió a salir vencedor. A raíz de ahí, dos nuevos clásicos se disputaron en las pretemporadas inmediatamente siguientes. De nuevo, el conjunto culé se hizo con la victoria en los encuentros celebrados en Dallas y New Jersey.