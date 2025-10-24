Así era 'Ping-Pong': el primer videojuego de España creado en la Politécnica en 1977 por dos becarios

Dos jóvenes becarios de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), Rafael Martínez Jiménez y Juan Santos Suárez, crearon el primer videojuego en España en el año 1977. Esto surgió tras comenzar una investigación para entender el funcionamiento del microprocesador Intel 8080. La UPM ha rememorado esta semana el nacimiento del primer videojuego creado en España, que tuvo lugar en su actual Departamento de Ingeniería Electrónica a finales de la década de los 70.

Bajo la supervisión del catedrático Elías Muñoz Merino, los becarios desarrollaron no solo el programa que movía el juego, sino incluso el soporte electrónico para ejecutarlo. Este proceso fue documentado y editado en esos años por el Servicio de Publicaciones de la universidad. Como resultado surgió el videojuego 'Ping-Pong'. En este prototipo emplearon un osciloscopio como pantalla y unos potenciómetros para mover las raquetas de forma vertical en la pantalla.

Ante la llegada de los primeros ordenadores domésticos, el videojuego se presentó en marzo de 1977 oficialmente. Sus creadores utilizaron un monitor CRT de un osciloscopio para la visualización. Es decir, se creó desde cero un soporte electrónico para ejecutar el videojuego basándose en el más popular del momento a nivel internacional: PongArcade de Atari, creado para los establecimientos de juegos recreativos primero y después en versión consola llamada Atari Pong. Pero solo se basaron en el concepto, el diseño de hardware y software del 'Ping-Pong' de 1977 era propio e independiente del creado a nivel mundial.

Reconocimiento tardío

Este hito se hizo público en el año 2024 por el analista en ingeniería de software, Manuel Llaca, a través de su libro Ping-Pong de 1977: así nació el videojuego en España, donde desvela cómo fue descubierto, el diseño, ejecución y los secretos del videojuego.

Para ello, recurrió a Manuel Sierra, director de la ETSIT, Elías Muñoz, actualmente catedrático emérito y coordinador del Seminario de Microprocesadores de marzo de 1977 donde se mostró el videojuego y Juan Santos, uno de los dos creadores del videojuego. Una vez recopilada la información de los tres tomos de información relativa a los seminarios de Microprocesadores celebrados en la ETSIT de la UPM y otros almacenados en el sótano de la biblioteca del País Vasco, pudo “certificar que, efectivamente, existió prototipo del videojuego en 1977, y que realmente es el primer videojuego español”.

Hasta hace un año, El Paracaídista (1979) era considerado el primer videjuego del país, seguido de La Pulga (1983). Con el descubrimiento de 'Ping-Pong', se abrió una nueva línea en el mundo del videojuego en España, indicando que los primeros pasos en este sector fueron dados en el ámbito académico.

A comienzos de 2025, se construyó una réplica de este videojuego con motivo de la filmación de su documental en España, de la mano de la productora Tarkemoto, dirigida por Ángel Tirado. Esta réplica estará expuesta para su exposición y divulgación durante seis meses en el Museo de Telecomunicación Profesor Joaquín Serna de la ETSIT-UPM.