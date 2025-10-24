Mbappé se reencuentra con el Barça: la víctima favorita del francés desde su desembarco en el Real Madrid

El Real Madrid fue zarandeado por el Barça durante la temporada pasada. Cuatro clásicos, todos ellos saldados con victoria culé. Con dos finales de por medio, una de Supercopa de España y una de Copa del Rey. En medio de esta pesadilla vivida por los blancos, un nombre aportó una dosis de esperanza. Kylian Mbappé. El francés llegó a un equipo campeón, que venía de ganarlo todo, pero, en la era de 'Los Galácticos 2.0', los blancos no pudieron imponerse ante el eterno rival. Sin embargo, su papel a nivel individual sí estuvo a la altura de las circunstancias en términos generales y, tal y como diría su ídolo portugués, "las estadísticas están ahí". Mbappé anotó cinco goles en cuatro partidos ante el conjunto culé, marcando en tres de los cuatro partidos disputados. Desde su llegada al Real Madrid, es el equipo al que más goles le ha hecho. Y este domingo (Santiago Bernabéu, 16:15 horas) se vuelve a encontrar con su víctima favorita.

El delantero del Real Madrid Kylian Mbappé celebra su segundo gol contra el Barcelona. / Enric Fontcuberta / EFE

Del 'batacazo' en el primer clásico al hat-trick en Montjuic

Pero lo cierto es que el francés no arrancó con muy buen pie su andadura en esto de los clásicos. El primero de ellos, disputado en el Santiago Bernabéu, se resolvió con un 0-4 a favor de los azulgrana. El francés consiguió anotar dos tantos, sí, pero ambos fueron anulados por fuera de juego. Esta circunstancia marcó el primer encuentro de Mbappé ante el Barça de Hansi Flick. La línea adelantada del alemán condenó al delantero madridista, que no supo interpretar ni cuándo ni cómo atacar el espacio que una temeraria defensa azulgrana dejaba su espalda. El francés se marchó sin marcar y, más allá de sus acciones en fuera de juego, dispuso de hasta dos ocasiones realmente claras que no pudo materializar. Fue uno de los señalados en la debacle blanca.

A raíz de este primer encuentro, y coincidiendo con un bache mental que el propio Kylian reconoció meses después, los tres clásicos siguientes dejaron entrever la talla de futbolista que había fichado el Real Madrid. Ya en 2025, estos dos equipos se volvieron a encontrar en la final de la Supercopa de España. La intención de revancha por parte de los blancos quedó en nada. Nuevo batacazo, nueva derrota y nueva goleada para el equipo de Carlo Ancelotti. En cambio, el francés consiguió anotar el primer tanto del partido en una jugada marca de la casa y dejó una notable actuación, que solo pudo ser subsanada por las ayudas defensivas y un acertado Iñaki Peña. Mbappé fue uno de los pocos en comparecer en el equipo blanco, pero no fue suficiente para sumar un nuevo título a las vitrinas del Santiago Bernabéu.

El siguiente enfrentamiento del francés ante los azulgrana llegó en la final de la Copa del Rey. A la tercera va la vencida, debieron pensar los blancos, pero nuevamente la cara de la victoria cayó de lado del Barça. Mbappé fue suplente en aquel encuentro tras sufrir un esguince en la eliminatoria ante el Arsenal. El '9' blanco saltó al césped de La Cartuja en la segunda mitad como medida de agitación de un Real Madrid inoperante hasta el momento. Kylian dispuso de una falta al borde del área que convirtió para poner el empate en el marcador. Volvió a generar pánico en la defensa blaugrana, pero el equipo no acompañó. Un error de Courtois condenó a los blancos a la prórroga, donde acabarían perdiendo el encuentro.

El último clásico de la temporada nos dejó la mejor cara de Mbappé. El francés adelantó a los blancos en los primeros minutos del encuentro, llegando a colocar el 0-2 en el marcador de Montjuic. Una reacción de campeón del Barça dio la vuelta al resultado antes de la finalización de la primera mitad. En el segundo acto, el francés convirtió el tercer tanto de su cuenta particular a pase de Vinicius. Tampoco fue suficiente para que el Real Madrid sacara algo positivo de su visita a Barcelona. Con esta actuación cerró su primera temporada al frente del conjunto blanco. Consiguió anotar cinco goles en cuatro partidos ante los culés, dando la cara en los días señalados.

Una racha que arrancó en París

Pero no se puede olvidar que este afán por hacer goles al Barça comenzó en París. Cuando aún vestía la elástica del conjunto de la capital francesa también se midió en varias ocasiones a los azulgrana. Saldó sus cuatro partidos ante el Barça con seis goles, todos ellos en Champions. En el recuerdo queda un hat-trick en el Camp Nou para apear a los culés de los octavos de final y un doblete para hacer lo propio en cuartos de final. Sin duda, se trata de uno de sus rivales predilectos desde la llegada al profesionalismo. Combinando Madrid y París, son ocho encuentros ante el Barça, con 11 goles y una asistencia en la mochila de uno de los mejores futbolistas del mundo.

Kylian Mbappé durante su último enfrentamiento ante el Barça con la camiseta del PSG. / Alberto Estévez / EFE

Y es que Mbappé se presenta al clásico de este domingo en su mejor momento como jugador blanco. Acumulaba once encuentros consecutivos marcando hasta el partido de Champions frente a la Juventus. En total, son 15 goles en 12 partidos desde que arrancó la temporada. El francés se siente líder del proyecto de Xabi Alonso, que tiene un examen importante con la visita del eterno rival. Los blancos ya cayeron con estrépito en el derbi del Metropolitano y para remediarlo necesita de la mejor versión de un Kylian Mbappé parece haber nacido para jugar este tipo de partidos.