Madrid copa el 'top 5' de barrios con mayor renta media en grandes ciudades: El Viso aumenta su ventaja sobre Recoletos

Pasan los años, y la vida sigue igual. La gran parte de los barrios con mayor renta neta media anual por habitante (en ciudades con más de 250.000 habitantes) siguen estando en Madrid. Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en su informe "Indicadores urbanos, edición 2025", el 'top-5' de esta particular clasificación está copado por municipios de la región. El Viso revalida el liderato del año pasado y sigue subiendo hasta rozar los 45.000 euros de renta media (pasa de los 43.575 a los 44.901 euros).

Le siguen Recoletos (41.648) y Piovera (40.755), que también mantienen sus posiciones del año pasado. El top-5 lo completan otros dos barrios madrileños como son Nueva España (40.717), que asalta la cuarta posición en detrimento de Castellana (40.437), que en esta ocasión cae hasta la quinta plaza.

Todos ellos han visto como sus habitantes subían las cantidades medias, hasta el punto de superar los la barrera de los 40.000 euros de renta media. Para encontrar el primer barrio de fuera de Madrid hay que esperar hasta la sexta plaza y séptima plaza, donde irrumpen Pedralbes (40.112) y Les Tres Torres (39.076).

Madrid y Barcelona, sin rivales

El top 15 está lleno de barrios de Madrid y Barcelona, con mayoría para la capital de España (10 barrios frente a 4). Irrumpe, eso sí, el barrio de Armentia (Vitoria-Gasteiz) en la 15ª posición, sacando a Ciudad Universitaria de los puestos de honor.

Barrios con mayores y menores rentas medias en grandes ciudades de España. / INE

El resto, los mismos nombres que el año pasado, con Almagro (38.239), Aravaca (35.442), Palomas (34.906), Niño Jesús-Jerónimos (33.755), Hispanoamérica (33.227) como representantes madrileños.

San Cristobal y San Diego, los más bajos de Madrid

Por su parte, las rentas más bajas se localizaron en Sevilla: zonas 4-E (barrios de Los Pajaritos y Amate del distrito Cerro-Amate), con 6.719 euros y 5-A (barrio Polígono Sur del distrito Sur), con 6.747. El top 3 lo completa la zona 4-A de Alicante (que incluye en su mayor parte al barrio Juan XXIII), con 7.107.

Al contrario que lo que ocurre con los de renta más alta, en este caso apenas hay dos barrios de Madrid entre los de menos. San Cristobal (8.040) tiene un renta media cinco veces menor de media que El Viso y es el cuarto barrio por la cola. Pradolongo, por su parte, es el 14º (9.910).