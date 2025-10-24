INDICADORES URBANOS
Madrid copa el 'top 5' de barrios con mayor renta media en grandes ciudades: El Viso aumenta su ventaja sobre Recoletos
Hasta 10 barrios de la capital aparecen entre los 15 primeros de esta clasificación, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en su informe "Indicadores urbanos, edición 2025"
Pasan los años, y la vida sigue igual. La gran parte de los barrios con mayor renta neta media anual por habitante (en ciudades con más de 250.000 habitantes) siguen estando en Madrid. Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en su informe "Indicadores urbanos, edición 2025", el 'top-5' de esta particular clasificación está copado por municipios de la región. El Viso revalida el liderato del año pasado y sigue subiendo hasta rozar los 45.000 euros de renta media (pasa de los 43.575 a los 44.901 euros).
Le siguen Recoletos (41.648) y Piovera (40.755), que también mantienen sus posiciones del año pasado. El top-5 lo completan otros dos barrios madrileños como son Nueva España (40.717), que asalta la cuarta posición en detrimento de Castellana (40.437), que en esta ocasión cae hasta la quinta plaza.
Todos ellos han visto como sus habitantes subían las cantidades medias, hasta el punto de superar los la barrera de los 40.000 euros de renta media. Para encontrar el primer barrio de fuera de Madrid hay que esperar hasta la sexta plaza y séptima plaza, donde irrumpen Pedralbes (40.112) y Les Tres Torres (39.076).
Madrid y Barcelona, sin rivales
El top 15 está lleno de barrios de Madrid y Barcelona, con mayoría para la capital de España (10 barrios frente a 4). Irrumpe, eso sí, el barrio de Armentia (Vitoria-Gasteiz) en la 15ª posición, sacando a Ciudad Universitaria de los puestos de honor.
El resto, los mismos nombres que el año pasado, con Almagro (38.239), Aravaca (35.442), Palomas (34.906), Niño Jesús-Jerónimos (33.755), Hispanoamérica (33.227) como representantes madrileños.
San Cristobal y San Diego, los más bajos de Madrid
Por su parte, las rentas más bajas se localizaron en Sevilla: zonas 4-E (barrios de Los Pajaritos y Amate del distrito Cerro-Amate), con 6.719 euros y 5-A (barrio Polígono Sur del distrito Sur), con 6.747. El top 3 lo completa la zona 4-A de Alicante (que incluye en su mayor parte al barrio Juan XXIII), con 7.107.
Al contrario que lo que ocurre con los de renta más alta, en este caso apenas hay dos barrios de Madrid entre los de menos. San Cristobal (8.040) tiene un renta media cinco veces menor de media que El Viso y es el cuarto barrio por la cola. Pradolongo, por su parte, es el 14º (9.910).
- Hace 400 años había un almacén de hielo en el centro de Madrid: 'Como no había electricidad, se bajaba la nieve de la sierra
- Real Madrid - Juventus, el partido más caro de la historia de la fase liga de la Champions en el Santiago Bernabéu: 'Ya he asumido que no puedo ir asiduamente al estadio
- Comunicado urgente de Aitana para la preventa de entradas de 'Cuarto Azul World Tour': esta es la hora en la que estarán disponibles
- La estación Chamartín-Clara Campoamor da un paso más hacia su modernización con una nueva conexión directa a Cercanías y Metro
- La incorporación de Ouigo dispara el número de pasajeros de alta velocidad en las conexiones de Madrid con el sur y el sureste
- Horcher, el restaurante que ni David Copperfield pudo hacer desaparecer: 'Somos una aldea gala en medio de Madrid
- Dónde y cómo comprar entradas para el concierto de Eric Clapton en Madrid: estos son los precios
- Madrid alega que el expediente de declaración de la Real Casa de Correos como Lugar de Memoria caducó la semana pasada