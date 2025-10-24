Madrid se prepara para un fin de semana 'pasado por agua': este es el pronóstico de la AEMET

Quien tuviese planeada en Madrid una ruta de senderismo, un partido de fútbol al aire libre o un 'terraceo', ya puede ir cambiando de planes. La lluvia nos acompañará en la capital durante todo el fin de semana, tal y como ha pronosticado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Tras unas primeras semanas de otoño de lo más placenteras, el tiempo parece pegar un volantazo hacia ambientes más 'frescos', con precipitaciones más habituales.

Este viernes, la lluvia podría darse entre el mediodía y las seis de la tarde, aunque no adquirirá la intensidad prevista para el sábado o el domingo. Las temperaturas en la jornada de hoy, viernes, no superarán los veintidós grados centígrados, mientras que las mínimas se mantienen estables, en los catorce. Será la semana que viene cuando estas precipitaciones estén acompañadas por un descenso térmico.

El domingo llegarán los chubascos más intensos

El sábado, la lluvia arrancará a mediodía, y ya no cesará hasta veinticuatro horas después, intensificándose los chubascos en la mañana del domingo. Ese día las máximas caerán a los diecinueve grados, aunque durante la tarde el sol podría asomarse a saludar en la capital.

Tras un inicio de semana estable y soleado, la AEMET advierte de que el próximo miércoles los valores térmicos podrían descender hasta los diecisiete grados de máxima. Las temperaturas primaverales que llevan acompañando durante todo el mes de octubre, por tanto, podrían estar dando sus últimos coletazos en la capital. Noviembre está a la vuelta de la esquina, y con él llegará un cambio meteorológico que comenzará a abrir la puerta al invierno.