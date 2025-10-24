TIEMPO
Madrid se prepara para un fin de semana 'pasado por agua': este es el pronóstico de la AEMET
La lluvia se instalará en Madrid durante varias jornadas consecutivas
Quien tuviese planeada en Madrid una ruta de senderismo, un partido de fútbol al aire libre o un 'terraceo', ya puede ir cambiando de planes. La lluvia nos acompañará en la capital durante todo el fin de semana, tal y como ha pronosticado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Tras unas primeras semanas de otoño de lo más placenteras, el tiempo parece pegar un volantazo hacia ambientes más 'frescos', con precipitaciones más habituales.
Este viernes, la lluvia podría darse entre el mediodía y las seis de la tarde, aunque no adquirirá la intensidad prevista para el sábado o el domingo. Las temperaturas en la jornada de hoy, viernes, no superarán los veintidós grados centígrados, mientras que las mínimas se mantienen estables, en los catorce. Será la semana que viene cuando estas precipitaciones estén acompañadas por un descenso térmico.
El domingo llegarán los chubascos más intensos
El sábado, la lluvia arrancará a mediodía, y ya no cesará hasta veinticuatro horas después, intensificándose los chubascos en la mañana del domingo. Ese día las máximas caerán a los diecinueve grados, aunque durante la tarde el sol podría asomarse a saludar en la capital.
Tras un inicio de semana estable y soleado, la AEMET advierte de que el próximo miércoles los valores térmicos podrían descender hasta los diecisiete grados de máxima. Las temperaturas primaverales que llevan acompañando durante todo el mes de octubre, por tanto, podrían estar dando sus últimos coletazos en la capital. Noviembre está a la vuelta de la esquina, y con él llegará un cambio meteorológico que comenzará a abrir la puerta al invierno.
- Hace 400 años había un almacén de hielo en el centro de Madrid: 'Como no había electricidad, se bajaba la nieve de la sierra
- Real Madrid - Juventus, el partido más caro de la historia de la fase liga de la Champions en el Santiago Bernabéu: 'Ya he asumido que no puedo ir asiduamente al estadio
- La estación Chamartín-Clara Campoamor da un paso más hacia su modernización con una nueva conexión directa a Cercanías y Metro
- Horcher, el restaurante que ni David Copperfield pudo hacer desaparecer: 'Somos una aldea gala en medio de Madrid
- El único pueblo de Madrid al que el agua aún llega en camiones cisterna: 'Nos estamos haciendo mayores y queremos mejoras
- Madrid aprueba una nueva rebaja del IBI e introduce el 'factor padrón' para la tasa de basuras en 2026
- Antonio Tejero, recién fallecido, pidió cumplir condena en la cárcel militar de Alcalá de Henares
- De dormir en la T4 de Barajas a tener ilusión y un techo: 'No me siento como en mi casa, pero estoy tranquila