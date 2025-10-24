Madrid justifica el plante en el Consejo Interterritorial de Salud por el "sectarismo" de Mónica García

"Nos hemos levantado del Consejo Interterritorial de Aragón por el sectarismo de una ministra que está trabajando contra la sanidad pública, ya que no gobierna para todo, sino que está haciendo oposición desde el Ministerio como candidata de Más Madrid". Con esas palabras ha justificado la madrileña Fátima Matute el plante de los consejeros de autonomías gobernadas por el PP en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS). Los representantes autonómicos populares han abandonado la sesión minutos después que para evidenciar su rechazo a la petición de la ministra, Mónica García, de los datos de los programas de cribado, una petición que han considerado en un comunicado conjunto "partidista y sectaria".

"Los ataques constantes a nuestro Sistema Nacional de Salud y a las distintas consejerías que tenemos transferidas las competencias son intolerables", ha añadido Matute, quien ha asegurado que la ministra de Sanidad "desprecia" el trabajo previo que se realiza antes de las reuniones del CISNS. La consejera madrileña ha acusado a García, además, de poner en riesgo la salud de los españoles y de hacer que las mujeres pierdan credibilidad en los sistemas de cribado.

"Desde su sectarismo y oposición está creando una incertidumbre que no podemos tolerar", ha afeado, "porque todas las comunidades tenemos unos sistemas de cribados sólidos que llevan mucho tiempo funcionando". En ese sentido ha indicado que existe una ponencia de cribados en el ministerio en la que todavía no se han consensuado los indicadores y que no está disponible el sistema informático para el volcado de esos datos de forma homogénea.

Por ello ha pedido a García que se deje de "enredar" y de "cortinas de humo" y se ponga a trabajar con "lealtad institucional".

La ministra, por su parte, ha asegurado que el plantón responde a la voluntad de los consejeros populares de seguir ocultando los datos de cribado de cáncer. En una publicación en la red social X ha reprochado a los populares su "irresponsabilidad" y su "deslealtad".