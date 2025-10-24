Madrid celebra el Día de las Bibliotecas: cuentacuentos, lecturas y un premio de microrrelatos

El Ayuntamiento de Madrid celebra este viernes el Día de las Bibliotecas con cuentacuentos, lecturas y el XVII Premio de Microrrelatos. Según recoge el Consistorio en un comunicado, la jornada busca "destacar la labor esencial de las bibliotecas públicas como motores de conocimiento, creatividad y cohesión social".

Entre las actividades se encuentra la entrega del XVII Premio de Microrrelatos, dedicada este año al tema 'Al otro lado de la mirilla'. El acto se celebrará en la Biblioteca Pública Municipal (BPM) Manuel Vázquez Montalbán, donde se leerán los textos ganadores y se hará entrega de los diplomas. La jornada culminará con el cuentacuentos para personas adultas 'Tras la mirilla', a cargo de Aurora Maroto.

Durante toda la semana, las bibliotecas públicas municipales ofrecen propuestas gratuitas, que incluyen talleres, presentaciones literarias, actividades escolares, centros de interés y encuentros con autores.

A modo de ejemplo, en la BPM Ana María Matute, tendrá lugar la presentación de la antología Al otro lado del río; en la BPM Iván de Vargas se celebrará el festival Sin Rumbo Fantasy, con mesas redondas, editoriales y actividades en torno a la literatura fantástica; y, por su parte, la BPM Ángel Gonzalez acogerá una yincana familiar ambientada en el mundo de la lectura.

También se suman a la conmemoración otros espacios municipales especializados, como la Biblioteca Histórica Municipal, que ofrecerá esta mañana una visita guiada a sus depósitos; y la Biblioteca Musical Víctor Espinós, que acogerá hoy el concierto Cantos de la otra orilla, ritmos y canciones del Perú, interpretado por la cantante Miryam Quiñones.

La Red de Bibliotecas Públicas Municipales del Ayuntamiento de Madrid está compuesta por 34 bibliotecas públicas a las que hay que añadir las especializadas: Biblioteca Histórica, Hemeroteca Municipal, Biblioteca Musical Victor Espinós, Biblioteca Técnica, Bibliotecas de los Museos Municipales y Biblioteca Digital memoriademadrid.

En 2024, las bibliotecas municipales recibieron más de dos millones de visitas. El Día de las Bibliotecas se celebra desde 1997 por iniciativa de la Asociación Española de Amigos del Libro Infantil y Juvenil, con el apoyo del Ministerio de Cultura y Deporte.

La fecha recuerda el incendio de la Biblioteca Nacional y Universitaria de Bosnia-Herzegovina en 1992, durante la Guerra de los Balcanes, un hecho que simbolizó la pérdida del conocimiento y la destrucción cultural provocada por los conflictos. Desde entonces, la jornada reivindica el papel de las bibliotecas como símbolos de diversidad, tolerancia y paz.