Julio Baptista e Ivan Rakitić, en la previa del clásico del Santiago Bernabéu: "Este tipo de partidos te puede dar mucho más que tres puntos"

Madrid respira ambiente de clásico. Real Madrid y Barça se verán las caras este domingo (16:15 horas) en el Estadio Santiago Bernabéu, con el liderato de LaLiga en juego. La gente, en las calles, los bares o las peñas, prepara todo lo necesario para vivir el partido más grande de nuestro fútbol. Diferentes leyendas de ambos conjuntos han participado en un evento organizado por LALIGA EA Sports, con la colaboración de Mahou, donde han podido analizar el encuentro de este fin de semana. Julio Baptista, delantero centro brasileño, representó al Real Madrid, mientras que el embajador del Barça fue el mediocampista croata Ivan Rakitić.

Ambos conversaron en la antesala del clásico liguero, analizando el estado de forma de ambos equipos y compartiendo sus propias vivencias en este tipo de encuentros. Nunca llegaron a coincidir sobre el césped. "Una pena", lamentaba Ivan Rakitić . "Seguro que hubiera sido bonito competir contra Julio", añadió el croata.

Vinicius y Pedri, grandes protagonistas

Julio Baptista, ex jugador del Real Madrid ha analizado el estado del club madridista: “El Real Madrid tiene controlado el juego, pero en estos partidos son vitales los detalles. En eso se basa el partido. No puedes fallar, hay que meter en cada oportunidad, así que esperamos que el Madrid esté acertado”.

El brasileño aprovechó la comparecencia ante los medios para defender a uno de sus compatriotas. “Yo a Vinicius siempre le he visto como el jugador que es, desequilibrante, y la gente se pasa mucho con él”, confesaba Baptista. “Se habla demasiado de él, y no de su juego, que es lo más importante”, añade. Baptista elogió los buenos resultados del conjunto blanco hasta la fecha, más allá de lo sucedido en el derbi del Metropolitano, y considera que "lo del domingo en el Bernabéu es una gran oportunidad para reivindicarse".

Incluso, 'La Bestia' se atrevió a pronosticar un resultado de cara al duelo del domingo. “Los dos equipos llegan bien para este partido. El Real Madrid se posiciona como el favorito por jugar en casa, así que yo digo que el resultado será 3-1 para el Madrid”, confesaba el brasileño.

Su homólogo croata puso en valor el trabajo de los atacantes en un partido de estas circunstancias. “El partido llega muy igualado, los dos equipos tienen posibilidades de ganar. Yo espero un partido con muchos goles. Me gusta el fútbol de ataque y considero que los dos tienen opciones de hacer goles. Así que espero un partido muy entretenido. Me atrevería a decir que quedará 2-3 a favor del Barça", dicta el exfutbolista.

En esta corriente ofensiva, para Rakitić emerge un nombre por encima del resto. “Este tipo de partido te puede dar mucho más que tres puntos. Estoy convencido de que el Barça puede ganar y la importancia de Pedri es clave en esto. Solo hay que ver cómo hablan de él sus compañeros. Pedri está ahí marcando goles importantes para el fútbol español y para su club”, cuenta.

