A juicio dos exdirectivos del Colegio de Médicos de Madrid por estafar casi 178.000 euros

El fiscal solicita una condena de seis años de prisión para el exsecretario y el anterior asesor jurídico

Fachada de la Audiencia Provincial de Madrid.

Fachada de la Audiencia Provincial de Madrid. / Eduardo Parra / Europa Press

Europa Press

Madrid

La Audiencia Provincial de Madrid juzgará el próximo martes al exsecretario del Colegio de Médicos de Madrid (ICOMEM) y al anterior asesor jurídico por la presunta comisión de delitos de estafa y falsedad documental.

El fiscal solicita en su escrito de acusación, al que tuvo acceso Europa Press, a los dos acusados, Armando F. S. y José Luis A. N., una condena de seis años de prisión y una indemnización de 176.497 euros.

Según el fiscal, ambos acusados fraguaron "un plan, con la finalidad de lucrarse injustamente en perjuicio del ICOMEM y repartirse en la proporción que acordaron los injustos beneficios económicos que habrían de obtener" entre los años 2020 y 2021.

Los acusados, en desarrollo del plan urdido trasladaron varias actas a Juntas, de manera falsaria, con "acuerdos que no se habían adoptado, tales como la delegación de facultades para suscribir contratos, negociar o fijar condiciones económicas".

