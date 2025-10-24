SUCESOS
Herido "muy grave" un hombre que quedó inconsciente tras caer de un patinete en Arroyomolinos
Ha perdido la consciencia como consecuencia del impacto, ante lo cual "ha sido necesario intubarlo"
Europa Press
Un hombre de 34 años ha resultado gravemente herido y ha perdido la consciencia a causa del impacto provocado por su caída del patinete en el que circulaba por la calle de Algeciras, en la localidad madrileña de Arroyomolinos.
El Servicio de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid ha recibido una llamada notificando el accidente en torno a las 23:30, tras lo que se han desplazado al lugar de los hechos agentes de la Policía Local y una UVI móvil del SUMMA112, según ha relatado a Europa Press el portavoz del servicio Luis Serrano.
A su llegada, el personal sanitario ha encontrado un hombre de 34 años inconsciente como consecuencia del impacto, ante lo cual "ha sido necesario intubarlo", según ha descrito el portavoz.
Una vez lograda su estabilización, la unidad desplazada del SUMMA112 ha trasladado al herido al Hospital 12 de Octubre en estado "muy grave".
