MADRID
Heridas graves una mujer y su hija de siete años tras ser atropelladas por un vehículo en Parla
Ambas han sido trasladadas por SUMMA112 al Hospital 12 de Octubre de Madrid
EP
Una mujer de 49 años y su hija de siete han resultado heridas de gravedad tras ser atropelladas por un turismo en la localidad de Parla, según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid a Europa Press.
El accidente ha tenido lugar este viernes a las 18.40 horas a la altura del número 5 de la Avenida de las Lagunas. Efectivos de Cruz Roja, SUMMA112 y Policía Local han acudido al lugar de los hechos.
La menor ha sido desplazada cinco metros tras el atropello y ha sufrido traumatismo craneoencefálico moderado, además de presentar una herida abierta en la cabeza. Ha sido trasladada por SUMMA112 al Hospital 12 de Octubre con pronóstico grave.
Por su parte, la madre presenta policontusiones y su pronóstico es potencialmente grave. También, ha sido trasladada al mismo hospital que a su hija por Cruz Roja con apoyo de SUMMA112.
El conductor ha permanecido en el lugar del accidente, han detallado las mismas fuentes. La Policía local se ha encargado de las investigaciones en torno a lo ocurrido.
- Hace 400 años había un almacén de hielo en el centro de Madrid: 'Como no había electricidad, se bajaba la nieve de la sierra
- Real Madrid - Juventus, el partido más caro de la historia de la fase liga de la Champions en el Santiago Bernabéu: 'Ya he asumido que no puedo ir asiduamente al estadio
- Bajada del IBI y cambio en la tasa de basuras: así determina tu casa cuánto tendrás que pagar
- La estación Chamartín-Clara Campoamor da un paso más hacia su modernización con una nueva conexión directa a Cercanías y Metro
- Horcher, el restaurante que ni David Copperfield pudo hacer desaparecer: 'Somos una aldea gala en medio de Madrid
- El único pueblo de Madrid al que el agua aún llega en camiones cisterna: 'Nos estamos haciendo mayores y queremos mejoras
- Madrid aprueba una nueva rebaja del IBI e introduce el 'factor padrón' para la tasa de basuras en 2026
- Vox lanza una opa al voto de Ayuso en el cinturón sur de la Comunidad de Madrid