Eric Vuillard, María Dueñas o María José Llergo protagonizan un Festival Eñe 2025 en el que manda el placer y que abre sus puertas a la gastronomía

El placer como un acto de resistencia y libertad. Como un movimiento subversivo en un mundo en el que "nos lo quieren prohibir todo, por eso hay que reivindicarlo como una barricada en la que no dejemos entrar a pesados ni a gente con discursos altamente tóxicos", dice Jesús Ruiz Mantilla, director artístico del Festival Eñe, que en su 17 edición tiene a esta sensación como hilo conductor. Placer, una reivindicación subversiva es el título de esta cita clave del otoño cultural madrileño que ya no es solo literaria sino mucho más, y por eso sus organizadores, la empresa cultural La Fábrica, la presenta ahora como "un festival de literatura y creación". Con Portugal como país invitado y el Círculo de Bellas Artes como sede principal, aunque sus actividades se desplegarán en otras muchas, este año se espera, como es habitual, a grandes nombres de la cultura: Theodor Kallifatides, María Dueñas, Eric Vuillard, Ian Gibson, Sara Torres, Gonçalo Tavares, David Uclés, Fernando León de Aranoa, Eva Baltasar, María José Llergo o Alauda Ruiz de Azúa son solo algunos de ellos.

La defensa del hedonismo, de la creatividad y de la libertad de expresión la hace Eñe este año desde la literatura, la música, el pensamiento, el juego, el arte, los cómics o, también, la gastronomía. Lo de la gastronomía, fuente infinita de placer, es lo más llamativo, porque esta no había tenido hasta ahora un lugar destacado en su programación y sin embargo este año promete algunos platos fuertes. Será precisamente con un chef, nada menos que con Ferrán Adriá, con quien arranque oficialmente el festival el 12 de noviembre, aunque ya desde el 11 haya algunas actividades. El fundador de El Bulli, creador total y ajeno a límites o clasificaciones, charlará con Ruiz Mantilla en el Museo del Prado sobre el placer de la cocina en el arte, en un diálogo que abordará la creatividad como experiencia estética.

Lo culinario tendrá después continuidad en las dos charlas que se celebrarán el 21 de noviembre en la Biblioteca Regional de Madrid: en Madrid, lugar de encuentro mestizo entre todas las cocinas, la chef palestina Heba Kharouf, creadora de Farah, una de las mejores sorpresas de la cocina reciente de la capital, y Nino Redruello, responsable de La Ancha o Fismuler, conversarán con la periodista Almudena Ávalos sobre la fusión de tradiciones y el mestizaje culinario en un Madrid cada vez más diverso. A continuación, los discípulos de Adrià Andoni Luis Aduriz (Mugaritz) y Diego Guerrero (DSTAgE) dialogarán sobre riesgo y experimentación a los fogones en el encuentro El placer de romper las reglas en la cocina que modera el experto Manuel Villanueva.

España y Portugal en libertad

Más allá de este elemento novedoso, en esta edición Eñe continúa con la línea de reflexión que se planteó en la anterior, dedicada a la democracia, y que ahora se enfoca más hacia la libertad creativa y vital. De ahí viene la colaboración este año con el Comisionado para la celebración de los 50 años de España en libertad, que entre otras cosas propondrá un programa muy amplio de encuentros con escritores en librerías de todo el país.

Que un festival de vocación hispanoamericana haya elegido como invitado a un país europeo, Portugal, que por cierto también celebra medio siglo de democracia, se debe a que "ahora que Madrid es la capital latina de Europa, este debe ser un festival latino-europeo", explica Ruiz Mantilla. Por esa vía desembarcarán la escritora Lídia Jorge, que mantendrá un diálogo con Thedor Kallifatides sobre El placer y el dolor de narrar, o los también autores portugueses Gonçalo Tavares y Rui Couceiro, que charlarán con Juan Gómez Bárcena de El placer de crear mundos. Sobre El placer poético de la música dialogarán el compositor Rodrigo Leão, fundador de Madredeus, y el escritor José Luis Peixoto con Santiago Hernández.

Más placeres: el de conectar con los lectores lo tratarán Berna González Harbour y María Dueñas; del erotismo y el sexo en la literatura charlarán Sara Torres y David Uclés; del de la intriga, el director de cine y escritor Rodrigo Cortés con la autora de thrillers de éxito internacional Virginia Feito, y del placer íntimo y del exceso de la música, la directora de orquesta Alondra de la Parra y el compositor, intérprete y productor Raül Refree. La Fundación Ortega Marañón, una de las entidades colaboradoras del festival, acogerá por su parte un debate sobre el placer de editar un libro al que han llamado con cierta intención Editar es historia, y en el que participarán los editores Miguel Aguilar (Debate, Taurus y Random House), Jesús Visor (Visor) y Ofelia Grande (Siruela).

El escritor frances Eric Vuillard, uno de los nombres destacados en esta edición de Eñe. / Alba Vigaray

En el apartado de grandes figuras y grandes temas, al hispanista Ian Gibson se le hará entrega del Premio Eñe de este año por el conjunto de su obra, excusa perfecta además para un encuentro con Andrea Abello, joven poeta asturiana que se ha hecho con otro galardón, el Premio Festival Eñe – Fundación Antonio Gala 2025. Otro invitado de relumbrón será Eric Vuillard, al que se podrá ver en el Instituto Francés charlando sobre su obra con el periodista Guillermo Altares y en Casa de América sobre Revoluciones e involuciones en América Latina con el escritor mexicano, radicado en Nueva York, Daniel Saldaña París. En el Instituto Cervantes, Héctor Abad Faciolince, Aleksandra Lun y Margaryta Yakovenko abordarán una reflexión urgente sobre el sueño europeo y sus amenazas.

Públicos jóvenes y otras localizaciones

Hace ya unos años que Eñe está buscando rejunevecer a sus públicos, y por eso ha ido incorporando campos de creación como la literatura fantástica, el cómic o los videojuegos, mientras dentro de la programación literaria, de cine o musical también intenta que ese sector más joven pueda encontrar propuestas atractivas. "Eso nos obliga a estar muy atentos a nuevas corrientes y a nuevas voces que para nosotros son fundamentales", apunta Ruiz Mantilla. Ahí se podría enmarcar un encuentro con las músicas María José Llergo, Travis Birds y Selma Uamusse, que charlarán con Fernando Navarro y también ofrecerán lo que han dado en llamar un Concierto contado. El apartado del cómic, más concretamente el de los superhéroes, tendrá como invitado estrella a Stephen Englehart, guionista que ha participado en historias de Batman y Joker, Captain America, Wanda y Vision o Luke Cage.

Málaga, donde el festival madrileño tiene a su principal spin of desde hace unos años, acogerá a autores como Santiago Posteguillo, Aida dos Santos y Noemí Sabugal; Fernando León de Aranoa, Sara Torres o Ana Pacheco. Muchas de sus charlas se enmarcarán dentro del capítulo Contar el barrio, donde se reivindicarán los espacios vecinales y la solidaridad cotidiana como motores de libertad y convivencia, y habrá un homenaje a la escritora Almudena Grandes en el que participarán Luis García Montero, Azucena Rodríguez y Aroa Moreno Durán. Además de las actividades en el Centro Cultural Generación del 27, la cita se extenderá por varios municipios de la provincia.

En el ámbito madrileño, la cita vuelve a salir de la capital para llegar hasta Alcobendas, Pinto, y La Hiruela, con encuentros con autores como Juan Gabriel Vásquez, Javier Gomá o Jesús Sánchez además de otras propuestas que combinan palabra, pensamiento y gastronomía.

Será hasta el 30 de noviembre cuando se pueda disfrutar de esta "gran fiesta del placer sin culpa" cuya programación ya se puede consultar aquí.