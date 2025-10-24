La Comunidad de Madrid pierde 60.700 empleos en el tercer trimestre y Andalucía la supera en ocupados

El paro subió en 4.700 personas en Madrid durante el tercer trimestre hasta los 305.300 desempleados, un 1,6% más que el trimestre anterior, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con la subida del tercer trimestre, la tasa de paro en la región se sitúa en el 7,98%. Desde el inicio de la serie del INE, el paro ha bajado en el tercer trimestre la mayoría de veces en Madrid (14 veces) mientras que ha subido en 10 ocasiones, siendo el repunte del último trimestre la menor subida desde 2013.

En el tercer trimestre se destruyeron en Madrid 60.700 puestos de trabajo (1,7% respecto al trimestre anterior), llevando el total de ocupados a 3.520.600 personas. Mientras, el número de activos se situó a cierre del tercer trimestre en 3.825.900 personas en la región, tras reducriser en los últimos tres meses en 56.000 personas (1,44%).

En el último año el paro se ha reducido en 59.900 personas (-16,4%) en Madrid y se han creado 101.500 empleos (+3%), mientras que el volumen de activos se ha reducido en 41.600 personas (1,1%).

Por sexos, en el tercer trimestre el desempleo femenino subió en 400 mujeres (+0,3%), frente a un retroceso del paro masculino de 4.300 parados (-3%). Con estos datos, el número de mujeres en paro se situó en 157.600 y la tasa de paro femenino en el 8,33% . Por su parte, 147.700 hombres estaban en paro al cierre del trimestre, con una tasa de paro masculina del 7,63%.

En cuanto a los jóvenes, el número de menores de 25 años en paro en Madrid aumentó en 12.800 personas los tres últimos meses hasta situar la tasa de paro juvenil en un 22,78%.

Andalucía supera a Madrid en ocupados

A nivel nacional, el paro subió en 60.100 personas en el tercer trimestre del año, lo que supone un 2,3% más que en el trimestre anterior, mientras que la ocupación aumentó en 118.400 puestos de trabajo (+0,5%), marcando un nuevo récord de 22,3 millones de ocupados.

Al finalizar septiembre, el número total de parados se situó en 2.613.200 personas, situándose la tasa de paro en el 10,45%, casi dos décimas más que en el segundo trimestre. Al mismo tiempo, el número de ocupados alcanzó al término del verano un nuevo máximo histórico, con 22.387.100 trabajadores.

El empleo creció en el tercer trimestre del año en todas las comunidades salvo Asturias (donde bajó un 1,87 %), Madrid (-1,69 %), Canarias (-1,38 %) y Navarra (-1,32 %), mientras el paro aumentó en 10 autonomías, sobre todo Aragón (14,15 %) y Murcia (13,68 %), y se redujo especialmente en Baleares (-20,31 %).

En cifras absolutas, más de la mitad del incremento de ocupados se lo apuntó Andalucía, con 65.500 de 118.400, por delante de la Comunidad Valencia (37.400), Baleares (26.200), Castilla-La Mancha (19.900) y Galicia (14.000), en tanto que el saldo en Madrid este trimestre fue de -60.700 empleados.

Al término de septiembre, la comunidad con más ocupados seguía siendo Cataluña, que se acerca a los cuatro millones (3.950.600), Andalucía, que supera a Madrid (3.612.200), Madrid (3.520.600) y la Comunidad Valenciana (2.451.000). También superan el millón de ocupados Galicia (1.179.500), Castilla y León (1.057.700), Canarias (1.007.900) y de nuevo País Vasco (1.001.100).