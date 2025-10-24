Las 6 canciones que tienes que escuchar este fin de semana

Andrea Laszlo de Simone es una de las mejores exportaciones musicales italianas de los últimos tiempos. Cantautor curtido en el indie, con pulsión experimental y amante de la clásica del que nunca sabes muy bien por dónde puede salir, el turinés es un tipo esquivo al que no le gusta prodigarse en público, y en sus canciones su voz lleva casi siempre un velo de efectos con el que podría parecer que también quisiera ocultarse, pero que le da una personalidad muy reconocible a su sonido. Casi ocho años después de su último largo ‘pop’, con mucho single y una fantástica banda sonora (la de Animal Kingdom) de por medio, ahora publica Una Lunghissima Ombra, un nuevo y exquisito largo que esconde golosinas como esta.